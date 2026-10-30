సమంత ప్రెగ్నెన్సీ డైరీ.. ఫిట్నెట్ అదుర్స్.. వీడియో వైరల్
హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో మరో కోణాన్ని పంచుకుంటున్నారు. మొదటి నెల నుండి తొమ్మిదవ నెల వరకు, తన ఫిట్నెస్ దినచర్య ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో ఈ నటి డాక్యుమెంట్ చేశారు. ఆమె తాజా వీడియో ది ఫైనల్ ల్యాప్ అని పిలిచే దశను సూచిస్తుంది.
Samantha
సమంత తన గర్భధారణ వర్కౌట్లలోని వివిధ దశలను చూపిస్తూ ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. గర్భధారణ చివరి దశకు చేరుకుంటున్నప్పటికీ, ఆమె డంబెల్తో వెయిటెడ్ స్క్వాట్స్ చేస్తున్నట్లు ఈ తాజా వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఈ తొమ్మిది నెలల పాటు ఆమె తన ఫిట్నెస్ దినచర్యను ఎలా కొనసాగించిందో ఈ వీడియో చూపిస్తుంది. ఆమె ఫిట్నెస్ అప్డేట్లు కొంతకాలంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
తన డాక్టర్ అనుమతితో ప్రసవానికి ముందు శిక్షణ పొందిన కోచ్ మార్గదర్శకత్వంతో స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ను కొనసాగిస్తున్నట్లు సమంత గతంలో చెప్పారు. తన పరిస్థితికి అనుగుణంగా తన వర్కౌట్లను మార్చుకున్నట్లు కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సమంత జీవితంలోని ఈ ముఖ్యమైన దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఈ తాజా వీడియోకు అభిమానుల నుండి మంచి స్పందనలు వచ్చాయి. చాలా మంది శుభాకాంక్షలు పంపారు. అప్పుడప్పుడు గర్భధారణ చిత్రాలను పంచుకోవడానికి బదులుగా, సమంత తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణాన్ని నెలవారీగా తన ఫాలోవర్లకు చూపించారు. ఫైనల్ ల్యాప్ అనే క్యాప్షన్ ఇప్పుడు ఆ ప్రయాణానికి ఒక చక్కని ముగింపునిచ్చింది.