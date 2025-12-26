Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంత
నటి సమంత రూత్ ప్రభు 2025 సంవత్సరాన్ని తన జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన, మరచిపోలేని సంవత్సరంగా అభివర్ణించారు. ఈ సంవత్సరం ఆ నటి జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను గుర్తించింది. ఆమె 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మించిన తొలి నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం శుభం ప్రారంభం, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె వివాహం.
2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, సమంత క్రిస్మస్ రోజున ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన ఈ స్మరణీయ సంవత్సరానికి సంబంధించిన కొన్ని క్షణాలను పంచుకున్నారు. గురువారం డిసెంబర్ 25 ఆమె పంచుకున్న ఈ పోస్ట్ త్వరగా వైరల్ అయింది. అభిమానుల నుండి సాదర స్పందనలను పొందింది.
ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యమైన క్షణాలకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఉన్న ఇంతకుముందు చూడని పెళ్లి ఫోటో. ఆ ఫోటోలో, రాజ్ సరదాగా ఉండగా, సమంత అతని పక్కన నవ్వుతూ కనిపించింది.
ఆమె తన తీవ్రమైన జిమ్ వర్కౌట్కు సంబంధించిన వీడియోను, శుభంలో తన అతిథి పాత్రకు సంబంధించిన వీడియోను, అలంకరించిన క్రిస్మస్ చెట్టుతో క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటున్న చిత్రాలను కూడా పంచుకుంది. ఆమె ఆ పోస్ట్కు, కృతజ్ఞతతో నిండిన సంవత్సరం.. అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూర్లోని ఇషా ఫౌండేషన్లో జరిగిన సాంప్రదాయ యోగ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ఇంతకు ముందు ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 (2021), సిటాడెల్: హనీ బన్నీ (2024) వెబ్ సిరీస్ల కోసం కలిసి పనిచేశారు.