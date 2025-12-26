శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025 (12:17 IST)

Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంత

Samantha
Samantha
నటి సమంత రూత్ ప్రభు 2025 సంవత్సరాన్ని తన జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన, మరచిపోలేని సంవత్సరంగా అభివర్ణించారు. ఈ సంవత్సరం ఆ నటి జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను గుర్తించింది. ఆమె 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన తొలి నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం శుభం ప్రారంభం, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె వివాహం. 
 
2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, సమంత క్రిస్మస్ రోజున ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన ఈ స్మరణీయ సంవత్సరానికి సంబంధించిన కొన్ని క్షణాలను పంచుకున్నారు. గురువారం డిసెంబర్ 25 ఆమె పంచుకున్న ఈ పోస్ట్ త్వరగా వైరల్ అయింది. అభిమానుల నుండి సాదర స్పందనలను పొందింది. 
 
ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యమైన క్షణాలకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఉన్న ఇంతకుముందు చూడని పెళ్లి ఫోటో. ఆ ఫోటోలో, రాజ్ సరదాగా ఉండగా, సమంత అతని పక్కన నవ్వుతూ కనిపించింది. 
Samantha
Samantha
 
ఆమె తన తీవ్రమైన జిమ్ వర్కౌట్‌కు సంబంధించిన వీడియోను, శుభంలో తన అతిథి పాత్రకు సంబంధించిన వీడియోను, అలంకరించిన క్రిస్మస్ చెట్టుతో క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకుంటున్న చిత్రాలను కూడా పంచుకుంది. ఆమె ఆ పోస్ట్‌కు, కృతజ్ఞతతో నిండిన సంవత్సరం.. అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
 
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు డిసెంబర్ 1, 2025న కోయంబత్తూర్‌లోని ఇషా ఫౌండేషన్‌లో జరిగిన సాంప్రదాయ యోగ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ఇంతకు ముందు ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 (2021), సిటాడెల్: హనీ బన్నీ (2024) వెబ్ సిరీస్‌ల కోసం కలిసి పనిచేశారు.

Mega GHMC Final: ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడుతున్న హైదరాబాద్.. 12జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు

Mega GHMC Final: ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడుతున్న హైదరాబాద్.. 12జోన్లు, 60 సర్కిళ్లుహైదరాబాద్ ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడటానికి సిద్ధమవుతోంది. మెగా జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రణాళిక ఇప్పుడు ఖరారైంది. గతంలో 650 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు 2053 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించనుంది. ఈ విషయాన్ని ఒక గెజిట్ ధృవీకరించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధి వెలుపల ఉన్న 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను ప్రభుత్వం విలీనం చేయనుంది. మెగా హైదరాబాద్‌లో ఇప్పుడు 300 డివిజన్లు ఉంటాయి. పాలనా సౌలభ్యం కోసం అధికారాలు వికేంద్రీకరించబడతాయి. మెరుగైన పరిపాలన కోసం జోన్లు, సర్కిళ్లను రెట్టింపు చేస్తున్నారు.

కూల్చివేతలు.. పేల్చివేతులు... ఎగవేతల్లో రేవంత్ సర్కారు బిజీ : కేటీఆర్

కూల్చివేతలు.. పేల్చివేతులు... ఎగవేతల్లో రేవంత్ సర్కారు బిజీ : కేటీఆర్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూల్చివేతలు, పేల్చివేతలు, ఎగవేతల్లో బిజీగా ఉందని ఆరోపించారు.

Drunk And Drive: హైదరాబాద్‌లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు ప్రారంభం

Drunk And Drive: హైదరాబాద్‌లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు ప్రారంభంహైదరాబాద్ నూతన సంవత్సరానికి సిద్ధమవుతుండగా, నగరం ఇప్పటికే సెలవుల మూడ్‌లోకి జారుకుంటోంది. ఆఫ్‌షోర్ సెలవు క్యాలెండర్ల కారణంగా అనేక టెక్ కంపెనీలు తక్కువ షెడ్యూల్‌లో ఉన్నాయి. చేతిలో ఎక్కువ ఖాళీ సమయం ఉండటంతో, పౌరులు సంబరాలు చేసుకోవడానికి బయటకు వస్తున్నారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, హైదరాబాద్ పోలీసులు నగరం అంతటా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలను ప్రారంభించారు.

Greater Vijayawada: విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణకు బాబు గ్రీన్ సిగ్నల్

Greater Vijayawada: విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణకు బాబు గ్రీన్ సిగ్నల్విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణ ప్రతిపాదనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన, స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం గ్రేటర్ విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను సృష్టించడం ఈ ప్రణాళిక లక్ష్యం. ఈ ప్రతిపాదనలో చుట్టుపక్కల ఉన్న 74 గ్రామాలను కార్పొరేషన్ పరిధిలో విలీనం చేయడం కూడా ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని, పట్టణ ప్రణాళికను క్రమబద్ధీకరిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

పిల్లలకు స్పైడర్ మ్యాన్‌లు కాదు... పురాణ ఇతిహాసాలు చెప్పాలి : సీఎం చంద్రబాబు

పిల్లలకు స్పైడర్ మ్యాన్‌లు కాదు... పురాణ ఇతిహాసాలు చెప్పాలి : సీఎం చంద్రబాబుప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు స్పైడర్ మ్యాన్‌ వంటి సూపర్ హీరోల చరిత్ర కాదని, పురాణ ఇతిహాసల గురించి చెప్పాలని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. సూపర్‌మ్యాన్‌ కంటే మన హనుమంతుడు గొప్పవాడని.. బ్యాట్‌మాన్‌, ఐరన్‌మ్యాన్‌ కంటే అర్జునుడు గొప్పయోధుడనే విషయాలను వివరించాలని కోరారు.

Watch More Videos

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com