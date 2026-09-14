మాతృత్వంలోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో శ్రీకల్పం వేడుకను పాటించిన సమంత
సమంత త్వరలో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఆమె ఆధ్యాత్మిక అనుభూతినిచ్చే శ్రీవిద్యా సంప్రదాయానికి చెందిన ప్రత్యేకమైన ఆచారాన్ని పాటించారు. ఆమె పాల్గొన్న శ్రీకల్పం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. గర్భిణీ అయిన స్త్రీ ఆచరించే శ్రీకల్పం వేడుకలో జపించే ప్రతి మంత్రానికి లోతైన అర్థాన్ని కలిగి వున్నదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఈ మంత్రం తల్లీబిడ్డల క్షేమాన్ని కోరుతూ నిర్వహిస్తారు. కాగా ఈ వేడుక తల్లిని సాక్షాత్తూ దేవిగా చూస్తుందని, ఆ దేవి ద్వారానే కొత్త జీవి రూపుదిద్దుకుంటుందనీ, ఆమెను సృష్టికర్తగా కీర్తిస్తుందని సమంత పేర్కొన్నారు. ఈ శ్రీకల్పం వేడుకతో తను ధన్యురాలినైనట్లు ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేసారు. పూజ ముగిసిన తర్వాత ఆమె భర్త దీవిస్తూ పుష్పాలను తలపై చల్లారు.
Eeroju kosam chala wait chesam @Samanthaprabhu2 #SamanthaRuthPrabhu #Samantha pic.twitter.com/l7Javrj2wQ— Harshitha (@harshitha4444) September 14, 2026