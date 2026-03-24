మంగళవారం, 24 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 24 మార్చి 2026 (15:17 IST)

Samantha: దీవాన మూవీ లో ప్రేమ సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన సమంత

Harshith Reddy, Venky Atluri, Ravikiran Kola, Nandini Reddy, Vasudev Koppineni, Sridevi Karyampudi, Eshwar Chand
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". స్మేహ మణిమేగలై హీరోయిన్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి రూపొందిస్తున్నారు. "దీవాన" సినిమా ఈ వేసవికి గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

ఈరోజు ఈ చిత్రం నుంచి ఇది ప్రేమ సాంగ్ ను స్టార్ హీరోయిన్ సమంత చేతుల మీదుగా సోషల్ మీడియా ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో జరిగిన సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ లో ప్రముఖ దర్శకులు వెంకీ అట్లూరి, రవికిరణ్ కోలా, నందినీరెడ్డి అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా  మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈశ్వర్ చంద్ మాట్లాడుతూ - నేను రెహమాన్ గారి మ్యూజిక్ స్కూల్ లో చదివాను. ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ. ఈ సినిమాకు దీవానా దీవానీ అంటే మా ప్రొడ్యూసర్స్. చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి పాటలకు ఏం కావాలో అవన్నీ సమకూర్చారు. మా డైరెక్టర్ నాతో సాంగ్స్ మాత్రమే కాదు లిరిక్స్ కూడా రాయించుకున్నారు. యాక్టర్స్ తో డైలాగ్స్ రాయించారు. అందరితో అన్ని వర్క్స్ వర్సటైల్ గా చేయించుకున్నారు. సినిమా అంటే అందరం పనిచేయాలి అంటుంటాడు మా డైరెక్టర్. దీవాన మూవీ ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీగా మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి మాట్లాడుతూ -  నందినీరెడ్డి నేను ప్రొడ్యూసర్ కావాలని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. అలాగే అల్లు అరవింద్ గారు, విద్య అక్కకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. వాళ్లు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ అందించారు. ఈ మూవీ గురించి చెప్పాలంటే మా డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ వాసుదేవ్ కు కథ చెప్పాడు. ఆ ఎగ్జైట్ మెంట్ ను మా అందరికీ ఇచ్చారు. శ్రీకాంత్ ఎంతో ప్రతిభావంతంగా మూవీని రూపొందించాడు. హర్షిత్, స్మేహ తమ పర్ ఫార్మెన్స్ తో ఆకట్టుకుంటారు. ఈశ్వర్ చంద్ మ్యూజిక్ మా మూవీకి ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. మా ఫస్ట్ సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ వాసుదేవ్ కొప్పినేని మాట్లాడుతూ - మేము కొద్దికాలంగా సినిమా ప్రొడక్షన్ లోకి రావాలనుకుంటున్నా, ధైర్యం చాలక ఆగిపోయాం. కానీ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఎందుకో చాలా ధైర్యంగా అనిపించింది. వెంటనే మూవీ స్టార్ట్ చేశాం. ఈ సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లో మూవీకి ఏం కావాలో అవన్నీ సమకూరేవి. సినిమానే తనకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకుంటోంది అనుకునేవాళ్లం. దీవాన ఈ కథ విన్నప్పుడు ఇది ప్రతి తెలుగు అబ్బాయి ఎమోషన్, మీ, నా ఎమోషన్ అనిపించింది. అలాగే ప్రతి తెలుగు అబ్బాయి పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ కూడా మూవీకి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. థియేటర్స్ లో దీవాన చిత్రంతో మొము మీ అందరికీ ఒక బ్యూటిపుల్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. అన్నారు.
 
చిత్ర దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మాట్లాడుతూ - దీవాన కథ నా దగ్గర చాలా కాలంగా ఉంది. దీన్ని సినిమా చేయాలంటే ధైర్యం కావాలి. ఈ సినిమా మీరు చూశాక ఈ పాయింట్ ను స్క్రీన్ ప్లే చేసి సినిమాగా చూపించవచ్చా అనుకుంటారు. ఎంతో ధైర్యంగా వాసు, శ్రీదేవి ఈ మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. మా దైవం అరవింద్ గారికి కూడా ఈ కథ బాగా నచ్చింది. మీ ఫేవరేట్ మూవీ ఏదంటే మీకు వసంతకోకిల, తొలి ప్రేమ, 7జి  బృందావన్ కాలనీ వంటి మూవీస్ వెంటనే గుర్తొస్తాయి. ఇప్పుడున్న యూత్ ఫ్యూచర్ లో దీవాన మూవీని గుర్తుతెచ్చుకుంటారు. అలాంటి బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఇది. హార్ట్ టచింగ్ లవ్ స్టోరీని మన లైఫ్ లా చూపించాలి. ఈ చిత్రంలోని మున్నా మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి. అతని లైఫ్ ను, అతని జర్నీ చూస్తారు. చివరలో మీ మనసును కదిలిస్తుంది. అంత బ్యూటిఫుల్ క్లైమాక్స్ ఈ చిత్రంలో చూస్తారు. మీ మనసులో ఒక స్థానం సంపాదించుకునే సినిమా అవుతుందని నమ్ముతున్నాం. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ నందినీరెడ్డి మాట్లాడుతూ - ఫస్ట్ ఫిలిం అనేది ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. చెప్పాలంటే ఇది మీ తొలి ప్రేమ. ఫస్ట్ లవ్ కు ఫస్ట్ సినిమాకు పెద్ద తేడా ఉండదు. మీ ప్రేమంతా ఈ సినిమాలో కనిపించింది. ఈ టీజర్ ఎన్నోసార్లు చూశాను, కానీ ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మీద మళ్లీ చూస్తుంటే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. ఇది జెన్యూన్ రియాక్షన్. నేను రాజా వారు రాణిగారు చూసినప్పుడు రవికిరణ్ తో పరిచయం కూడా లేదు. కానీ నేను ఆ సినిమా గురించి సోషల్ మీడియా పోస్ట్స్ చేశాను. ఆ మూవీ నాకు బాగా నచ్చింది. దర్శకుడిలో సిన్సియారిటీ చూశా. అలాగే వెంకీ తొలి ప్రేమ చూసినప్పుడు అదే ఫీల్ కలిగింది. సినిమా పట్ల ప్రేమ ప్రతి ఫ్రేమ్ లోనూ చూశా. ఆ ప్యాషన్ ఉండబట్టే వాళ్లు సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్స్ అయ్యారు. రేపు మీరు కూడా కొత్త దర్శకులకు ఇన్సిపిరేషన్ కావాలి. ఈ చిత్రంలోని ప్రతి ఫ్రేమ్ లో హానెస్టీ చూశాను. హర్షిత్, స్మేహా ఇద్దరూ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్. ఈ మూవీ పై నాకు చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉంది.
 
హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై మాట్లాడుతూ - దీవాన మీ మనసుల్ని తాకే ప్రేమ కథ. ఈ చిత్రంలో నేను అమ్ము అనే క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నాను. ఇలాంటి సందర్భం కోసం కలగన్నాను. ఈ వేదిక మీద నిల్చుని మాట్లాడటం నమ్మలేకపోతున్నా. దీవాన మూవీని థియేటర్స్ లో చూడండి. మీరంతా మా మూవీని లవ్ చేస్తారు. 
 
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ - మన లైఫ్ లో ఇదొక్కటి సక్సెస్ అయితే మన జీవితం మారిపోతుంది, జనాలు మనల్ని చూసే విధానం మారిపోతుంది అనిపిస్తుంటుంది కదా. నా జీవితంలో అలాంటి సందర్భం ఈ సినిమా. దీవానతో నా లైఫ్ మారుతుందని నమ్ముతున్నాను. దీవాన మూవీ కథ విన్న ఎగ్జైట్ మెంట్ ఇంకా నాలో ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈ కథ విన్న తర్వాత వారం రోజుల దాకా అదే ఆలోచనలో ఉండిపోయాను. నేను షారుఖ్ ఖాన్ అభిమానిని. ఆయన మొదటి చిత్రం పేరు కూడా దీవాననే అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సినిమా నాకు వర్కవుట్ అవుతుందనే నమ్మకం కలిగింది. ఈ సినిమాకు నేచర్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తోంది. రెండేళ్లు షూటింగ్ చేశాం. ఈ సినిమాకు ఏమేం కావాలో అన్నీ అలా కలిసివచ్చేవి. హీరోయిన్ లేకుండానే సగం సినిమా షూటింగ్ చేశాం. మంచి హీరోయిన్ వస్తుందనే నమ్మకం మాలో ఉండేది. మా డైరెక్టర్ సినిమా విషయంలో దీవాన. ఒక్క సీన్ బాగా రాకున్నా ఆయన టెన్షన్ పడేవారు. కమల్ హాసన్ గారికి సద్మా, నాగార్జున గారికి గీతాంజలి, పవన్ గారికి తొలి ప్రేమ, విజయ్ దేవరకొండ గారికి అర్జున్ రెడ్డి ఎలాగో ఈ హర్షిత్ కు దీవాన అలా పేరు తెస్తుంది. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ - దీవాన మూవీ కంటెంట్ చాలా బాగుంది. ఇది ప్రేమ సాంగ్ వినగానే ఆకట్టుకుంది. హర్షిత్, స్మేహ బాగా పర్ ఫార్మ్ చేశారు. హర్షిత్ కు ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ఇటీవల సూర్య సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సెట్ లోకి చిరుతపులి వచ్చింది. అది యూనిట్ లో నేను తప్ప ఎవరూ చూడలేదు. కానీ నేను ఎవరికీ చెప్పకుండా షూటింగ్ చేశాను. అది రీసెంట్ గా నా లైఫ్ లో దీవాన మూవ్ మెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా మాట్లాడుతూ - సినిమాల పరిస్థితి బాగా లేదు. థియేటర్స్ కు ప్రేక్షకులు రావడం లేదు అని అంటుంటారు. అది నేను పరిశ్రమలోకి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, ఇప్పుడు చెబుతున్నారు. కానీ కొత్త ఫిలింమేకర్స్ వస్తూనే ఉన్నారు, అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. సినిమాను సెలబ్రేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. దీవాన సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ చూస్తుంటే ఇదొక సెలబ్రేషన్ లా అనిపిస్తోంది. ఇదే సెలబ్రేషన్ థియేటర్స్ లోనూ జరగాలి. గతంలో మనం సినిమాలను థియేటర్స్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్లం. ఆ సెలబ్రేషన్స్ ను ఈ సినిమా మరోసారి థియేటర్స్ లోకి తీసుకురావాలి. వీళ్లంతా మరో కొత్త టీమ్ కు హోప్ ఇవ్వాలని, ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు. 

పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం.. మార్చి 25న అఖిలపక్ష సమావేశం - భారత ప్రభుత్వం

పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం.. మార్చి 25న అఖిలపక్ష సమావేశం - భారత ప్రభుత్వంపశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంపై చర్చించేందుకు భారత ప్రభుత్వం మార్చి 25 సాయంత్రం 5గంటలకు అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అంతకుముందు మంగళవారం భారతదేశ రక్షణ సంసిద్ధతను సమీక్షించే ఉద్దేశంతో రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఒక సమీక్షా సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సమావేశానికి సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్, జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, అడ్మిరల్ దినేష్ కె త్రిపాఠి, రక్షణ పరిశోధన- అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) చైర్మన్ సమీర్ కామత్ తదితరులు కూడా హాజరయ్యారు.

36 -37 డిగ్రీల సెల్సియస్‌: హైదరాబాదులో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు

36 -37 డిగ్రీల సెల్సియస్‌: హైదరాబాదులో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలుహైదరాబాదులో మంగళవారం ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 36 నుండి 37 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు, ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో 39 నుండి 40 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరుకునే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది. మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వేళల మధ్య సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నారాయణపేట, మహబూబ్‌నగర్, గద్వాల్, నాగర్‌కర్నూల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్ రిపోర్ట్ పేర్కొంది.

భారత నౌకాదళం భద్రత మధ్య ఇండియాకు బయలుదేరిన ఇంధన నౌకలు

భారత నౌకాదళం భద్రత మధ్య ఇండియాకు బయలుదేరిన ఇంధన నౌకలుపర్షియన్ గల్ఫ్‌లో ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో భారత్‌తో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇధనం, ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో కేంద్రం ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. క్షిపణులు, డ్రోన్ల దాడులతో అట్టుడికిపోతున్న హర్మూజ్ జలసంధితో పాటు హిందూ మహాసముద్రంలో భారత నౌకాదళం పటిష్ట భద్రత నడుమ మూడు ఇంధన నౌకలు భారత్‌కు బయలుదేరాయి. దేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా నౌకాదళ అధిపతి అడ్మిరల్ దినేశ్ త్రిపాఠి తన ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ పర్యటనలను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు.

ఇరాన్ అగ్ర నాయకులను హతమార్చాల్సిందే : ట్రంప్‌కు నెతన్యాహు పిలుపు

ఇరాన్ అగ్ర నాయకులను హతమార్చాల్సిందే : ట్రంప్‌కు నెతన్యాహు పిలుపుఇరాన్ అణ్వాయుధ సంపత్తితో ప్రపంచానికి ముప్పు పొంచివుందని, అందువల్ల ఇరాన్ అగ్రనాయకత్వాన్ని హతమార్చాల్సిందేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు పిలుపునిచ్చారు. అందువల్ల ఇరాన్‌పై దాడులను మరింత ముమ్మరం చేస్తాని ఆయన ప్రకటించారు.

ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయమన్నది మీరే కదా పీట్: రక్షణ మంత్రిని ఇరికించిన ట్రంప్

ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయమన్నది మీరే కదా పీట్: రక్షణ మంత్రిని ఇరికించిన ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు అమెరికా ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా వుందని పలువురు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం గురించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ... ఇరాన్ పైన సైనిక చర్య చేపట్టాలనే ప్రతిపాదన తనది కాదనీ, రక్షణమంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ సలహా అంటూ బాంబు పేల్చారు. రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ... రక్షణమంత్రి పీట్ ను ఉద్దేశిస్తూ, పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులను పరిష్కరించాలన్నా, ఇరాన్ అణ్వాయుధం లేకుండా వుండాలన్నా ఆ దేశంపై సైనిక దాడి చేయాలని పీట్స్ చెప్పారు.

Watch More Videos

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశవ్యాప్తంగా 20,911 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో, డానోన్ ఇండియా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనతను పరిష్కరించడానికి అవగాహనను పెంచడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడం, సమర్థవంతమైన పోషకాహార చర్యలను ప్రోత్సహించడంలో డానోన్ చేసిన సామూహిక కృషిని ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను ఎదుర్కోవడంలో, ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో భాగస్వామ్య చర్యల ప్రాముఖ్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెబుతుంది.

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదల

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదలహైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com