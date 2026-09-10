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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (18:51 IST)

సినిమాలను వదులుకుంటానన్న సమంత.. వద్దని మా ఇంటి బంగారం చేసిన రాజ్

Samantha Ruth Prabhu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:51 IST)
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Samantha Ruth Prabhu
మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, సమంత మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాన్షు నిర్మించారు. జూన్ 19న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అలాగే ఆమె నటనలోకి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు. సమంత మొదట్లో ఇకపై సినిమాలు చేయకూడదని అనుకున్నారని రాజ్ వెల్లడించారు. 
 
వాస్తవానికి, సమంత సినిమాలకు పూర్తిగా స్వస్తి పలకాలని భావించారని రాజ్ చెప్పారు. ఆమెను ఒప్పించి, నటనను కొనసాగించేలా చేసి 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రాన్ని చేపట్టేలా చేశానని రాజ్ తెలిపారు. తెలుగు ప్రేక్షకులలో సమంతకు ఉన్న భారీ ఆదరణే ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించేలా తమను ప్రోత్సహించిందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
తాను సినిమాలకు దూరమవ్వాలని అనుకున్న విషయాన్ని సమంత కూడా అంగీకరించారు. "'మా ఇంటి బంగారం'కు ముందు, జనం నా సినిమా కోసం టికెట్ కొంటారా అని నేను భయపడ్డాను. ఎందుకంటే గత మూడేళ్లుగా నేను ఏ సినిమా చేయకపోవడంతో నాలో ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లింది," అని సమంత చెప్పారు. రాజ్ చెప్పిన మాటలు నిజమేనని అంగీకరిస్తూ, తనను ప్రోత్సహించినందుకు ఆమె ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
 
అవును, నేను ఇక సినిమాలు చేయలేనని, శాశ్వతంగా నటనకు స్వస్తి పలకాలని అనుకుంటున్నానని రాజుతో చెప్పాను. కానీ, నా నిర్ణయాన్ని కాదని, నన్ను సినిమా చేయమని కోరినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా చేసేలా ఆయన నన్ను ఒప్పించారు.. అని సమంత వెల్లడించారు.
 
తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ ఆమె భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఇదంతా నాకు ఒక కలలా అనిపిస్తోంది, ఎందుకంటే గత మూడేళ్లలో దాదాపు రెండేళ్లు నేను ఒంటరిగా ఇంట్లోనే గడిపాను. ఆరోగ్య సమస్యలతో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. అసలు ఈ సినిమాను చూడగలుగుతానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ ఈ రోజు మీరందరూ 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రాన్ని మీ సొంతం చేసుకున్నారు ఇది నాకు ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది.. అని ఆమె అన్నారు. 
 
మా ఇంటి బంగారం సినిమాను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రేక్షకులకు సమంత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన స్పందన తనను ఎంతగానో కదిలించిందని పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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