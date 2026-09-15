Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photos
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జరుపుకున్న సంప్రదాయ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాబోయే తల్లి అయిన సమంత శ్రీ చక్ర యంత్రంతో పవిత్ర కేంద్రంలో కూర్చుని జరుపుకునే ఆచారాన్ని ఆమె వివరంగా వివరించారు.
Samantha Ruth Prabhu
Samantha Ruth Prabhu
ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని వివిధ దశలకు ఆ యంత్రంలోని తొమ్మిది ఆవరణలు ప్రతీకలని ఆమె తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఆ యంత్రం మధ్యలో ఉండే బిందువు సృష్టికి మూలాధారానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. సమంత ఈ పురాతన ఆచారాల పట్ల తన గాఢమైన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
Samantha Ruth Prabhu
తరతరాలుగా వస్తున్న ఆ శాశ్వతమైన జ్ఞానాన్ని ఆమె ఎంతో విలువైనదిగా భావిస్తారు. తన కోసం, అలాగే ఆ బిడ్డ కోసం ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు లేదా ప్రార్థనలు కోరుతున్నారో తెలుసుకుంటూ, అక్కడే కూర్చుని ఆ అనుభూతిని పొందడంలో ఏదో అద్భుతమైన శక్తి ఉందని సమంత రాశారు.