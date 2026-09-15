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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (11:04 IST)

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photos

Samantha Ruth Prabhu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:04 IST)
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Samantha Ruth Prabhu
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జరుపుకున్న సంప్రదాయ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాబోయే తల్లి అయిన సమంత శ్రీ చక్ర యంత్రంతో పవిత్ర కేంద్రంలో కూర్చుని జరుపుకునే ఆచారాన్ని ఆమె వివరంగా వివరించారు. 
Samantha Ruth Prabhu
Samantha Ruth Prabhu
 
ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని వివిధ దశలకు ఆ యంత్రంలోని తొమ్మిది ఆవరణలు ప్రతీకలని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆ యంత్రం మధ్యలో ఉండే బిందువు సృష్టికి మూలాధారానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. సమంత ఈ పురాతన ఆచారాల పట్ల తన గాఢమైన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
Samantha Ruth Prabhu
Samantha Ruth Prabhu
 
తరతరాలుగా వస్తున్న ఆ శాశ్వతమైన జ్ఞానాన్ని ఆమె ఎంతో విలువైనదిగా భావిస్తారు. తన కోసం, అలాగే ఆ బిడ్డ కోసం ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు లేదా ప్రార్థనలు కోరుతున్నారో తెలుసుకుంటూ, అక్కడే కూర్చుని ఆ అనుభూతిని పొందడంలో ఏదో అద్భుతమైన శక్తి ఉందని సమంత రాశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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గణేష్ విగ్రహం కొనుగోలు విషయంలో ఘర్షణ.. 34ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి

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చక్కెర వ్యాధిని తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే...

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మహమ్మారులను తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు బాటలు: ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047

మహమ్మారులను తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు బాటలు: ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌లోని లీ మెరిడియన్‌లో సెప్టెంబర్ 12, శనివారం నాడు జరిగిన 'ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047: క్రియేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కేర్' కార్యక్రమంలో, కంపాషనేట్ పేషెంట్ రెస్పాన్స్, ఇంక్. (సిపిఆర్) సంస్థ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రభుత్వం, టెక్నాలజీ, విద్యాసంస్థలు, దాతృత్వం, పెట్టుబడి రంగాలకు చెందిన 100 మందికి పైగా నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది. 2047లో దేశ శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకోనున్న నేపథ్యంలో భారతదేశం విస్తరించగల, సమానమైన, మహమ్మారిని తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలను ఎలా నిర్మించగలదో ఈ సదస్సు పరిశీలించింది.

చిన్ననాటి టీకాలతో ఆగిపోకూడదు, అన్ని వయసుల్లో వ్యాక్సినేషన్ అవసరం

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ఆరోగ్యం తేడా వచ్చి ఆస్పత్రులకు వెళితే గుంజేస్తాయి, అందుకే DatesMilk

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నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభం

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