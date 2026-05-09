Samantha Ruth Prabhu: ది నాడ్ మ్యాగజైన్ కోసం ఫోటోషూట్లో సమంత రూత్ ప్రభు
Samantha Ruth Prabhu in a photoshoot for The Nad Magazine
ది నాడ్' మ్యాగజైన్ కోసం 2026 సంచిక కోసం నిర్వహించిన ఫోటోషూట్లో సమంత రూత్ ప్రభు మెరిశారు. ఈ ఫోటోషూట్కు సంబంధించిన చిత్రాలను, పోస్టులను అభిమానులు పంచుకుంటున్నారు. ఈ చర్చలలో వారు సమంత రూత్ ప్రభు2 ను ట్యాగ్ చేస్తూ, సమంత రూత్ ప్రభు, మరియు సమంత వంటి హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగిస్తున్నారు.
సినిమాలు చూస్తున్న మహిళలు అందులోని పాత్రలతో తమను తాము మమేకం చేసుకోగలిగేలా, తమ ఉనికిని గుర్తించినట్లుగా భావించేలా ఉండే చిత్రాల్లో నేను భాగం కావాలనుకుంటున్నాను అనే కాప్షన్ ను జోడించింది. 'ది నాడ్' మ్యాగజైన్ కోసం చేసిన అద్భుతమైన కవర్ షూట్తో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఈ నటి తన అద్భుతమైన, శక్తివంతమైన మరియు కళాత్మకమైన రూపాలతో తాను ఒక నిజమైన ఫ్యాషన్ శక్తి అని నిరూపించుకున్నారు.
మొదటి ఆకట్టుకునే లుక్లో, లోతైన నెక్ లైన్ మరియు దానికి సరిపోయే హుడ్ ఉన్న ముసుగుతో కూడిన ఒక డ్రామాటిక్ మెటాలిక్ మెష్ గౌన్లో సమంత అబ్బురపరుస్తున్నారు. నేల వరకు ఉన్న ఈ గౌనుకు అంచున అందమైన జలపాతంలా జాలువారే ఫ్రింజ్ మరియు అద్దాల వంటి టాసెల్స్ ఉన్నాయి. వాటి చుట్టూ పెద్ద మంచు దిమ్మెలు ఉండటంతో, ఆమె కాలంలో స్తంభించిపోయిన ఒక ఉగ్ర దేవతలా కనిపిస్తున్నారు.
తన రాబోయే చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'పై ఉత్సాహం పెరుగుతున్న తరుణంలో సమంత రూత్ ప్రభు ఈ సంచికలో చేయడం అభిమానులు ఆనందబడుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఇటీవల వాయిదా పడిందంటూ జూన్ లో విడుదలచేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.