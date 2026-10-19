Samantha Ruth Prabhu: మాస్టర్చెఫ్ కుకింగ్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్గా సమంత
సమంత రూత్ ప్రభు సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళం అనే కుకింగ్ రియాలిటీ షోకు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సోమవారం నుంచి ఈ షో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ కార్యక్రమంతో తనకు ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధం గురించి సమంత వివరించారు. తాను చిన్నతనంలో తన తల్లితో కలిసి మాస్టర్చెఫ్ చూసేదాన్నని యశోద నటి సమంత వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఎప్పటి నుంచో ఈ షోలో భాగం కావాలని తాను కోరుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
Samantha Ruth Prabhu
ఇది కమకు నిజంగా చాలా ప్రత్యేకమైన సందర్భం. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, 'మాస్టర్చెఫ్' చూడటం మా కుటుంబంలో ఒక అలవాటుగా ఉండేది. మా అమ్మ, నేను కలిసి ఈ షో చూసేవాళ్లం, ఆ సమయం మా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధాన్ని మరింత పెంచేది. కాబట్టి, ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత 'సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ తమిళం'లో సెలబ్రిటీ జడ్జిగా ఉంటానని నేను అస్సలు ఊహించలేదు. ఇలా జరుగుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, అందుకే ఇది నాకు చాలా ప్రత్యేకం. టెలివిజన్లో కుటుంబమంతా కలిసి చూడదగ్గ మంచి వినోదాన్ని అందించే షోలో భాగం కావాలని నేను ఎప్పుడూ కోరుకున్నాను. అందుకు ఈ షో సరైన వేదిక. ఇందులో భాగస్వామిని కావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ షో గురించి ఇంకా సమంత మాట్లాడుతూ, ఆహారానికి ప్రజలను దగ్గర చేసే ప్రత్యేక శక్తి ఉందని సమంత గతంలో పేర్కొన్నారు.
ఈ సీజన్లో చెఫ్ వెంకటేష్ భట్, చెఫ్ శశి చెలియా, చెఫ్ శ్రియ అడ్కా జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పోటీదారుల జాబితాలో అభి, బాలాజీ మురుగదాస్, దీనా, జనని అశోక్, మరియా జూలియానా, మతిచియం బాల, రవి మరియా, రేష్మి మీనన్, ఆర్జే దీపక్, షియారా, సిద్ధార్థ, వినోదిని ఉన్నారు.