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మా ఇంటి బంగారంగా సాయిపల్లవిని అనుకున్నారు.. కానీ సమంతనే సెట్ అయ్యారు
మా ఇంటి బంగారం చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర కోసం మొదట తనను ఎంపిక చేయలేదని సమంత రూత్ ప్రభు ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వెల్లడించారు. వాస్తవానికి, ఈ కథను సాయి పల్లవికి వినిపించాలని చిత్ర బృందం భావించింది. అయితే, షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్ను అంగీకరించలేకపోయారు. దాంతో రచయితలు సమంత నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా కథనంలో మార్పులు చేశారు.
Samantha_Sai Pallavi
ఈ మార్పు సినిమాకు పూర్తిగా సానుకూలంగా మారింది. భావోద్వేగాలతో కూడిన కుటుంబ కథా చిత్రాలలో సాయి పల్లవి అద్భుతంగా రాణిస్తారు. కానీ ఈ సినిమాలో ఉండే భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను ఆమె చేయడం ఊహించుకోవడం కష్టం. అమాయకపు గృహిణిగా (చీరకట్టులో) కనిపించడం నుండి, స్టైలిష్గా సాగే యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఉగ్రరూపం దాల్చే పోరాట యోధురాలిగా సమంత మారిన తీరు ఈ సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచింది.
ఆ పోరాట సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపిన అంకితభావం, తెలుగు సినిమాకు ఒక అరుదైన, నిజంగా నమ్మశక్యమైన మహిళా యాక్షన్ స్టార్ ఘట్టాన్ని అందించింది. సమంతకు ఈ విజయం వృత్తిపరంగానూ, వ్యక్తిగతంగానూ ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగినది. పరిణతి చెందిన తల్లి పాత్రను పోషిస్తూనే, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వాణిజ్య విజయాన్ని అందుకోవడం ఆమె కెరీర్లో ఒక గొప్ప మైలురాయిగా నిలిచింది.
స్వయంగా నిర్మించిన ఒక వాణిజ్యపరమైన వినోదాత్మక చిత్రంతో ఇంతటి విజయాన్ని సాధించడం, ఆమెకున్న బాక్సాఫీస్ సత్తాను సుస్థిరం చేసిందనే చెప్పాలి.
ముంబైలో మళ్లీ కరోనా కేసులు.. రుతుపవనాలు లేటు కావడమే కారణం
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గత కొన్ని వారాలుగా నగరంలో కోవిడ్-19, స్వైన్ ఫ్లూ (హెచ్1ఎన్1), ఇన్ఫ్లుయెంజా వంటి ప్రమాదకర శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో ముంబైలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు రోగుల రాకతో నిండిపోతున్నాయి. తీవ్రమైన జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, ఎడతెరిపి లేని దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి సమస్యలతో వందలాది మంది ప్రజలు ప్రతిరోజూ వైద్యులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. గత నెల రోజులుగా స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవగా, గత వారం రోజులుగా కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు కూడా మళ్లీ పెరుగుతున్నాయని ముంబై వైద్యులు వెల్లడించారు.
ట్రేడింగ్లో నష్టపోయాడు.. కిడ్నాప్ అయ్యానని రూ.50లక్షలు డిమాండ్ (video)
తనను తానే కిడ్నాప్ చేయించుకుని.. తన కుటుంబం నుంచి రూ.50లక్షలు డిమాండ్ చేసిన ఆరోపణలపై అరెస్టయ్యాడు. స్టాక్ మార్కెట్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో ఎదుర్కొన్న భారీ ఆర్థిక నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికే ఈ నాటకీయ కిడ్నాప్ కథను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేశాడని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. జిగ్నేష్ తలవియాగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, సూరత్లోని మోటా వరాచా ప్రాంత నివాసి. జూన్ 12న అతను అదృశ్యమవ్వడంతో, అతనిని కిడ్నాప్ చేశారనే భయంతో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
కుటుంబ కలహాలు.. బిస్కెట్లలో ఎలుకల మందు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లల్ని చంపేసిన తల్లి
కుటుంబ కలహాలు, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కుటుంబ విలువలు ఒకవైపు మంటగలిసిపోతుండగా, మరోవైపు చిన్నారులు బలైపోతున్నారు. తాజాగా బిస్కెట్లలో ఎలుకల మందు పెట్టి ఇద్దరు పిల్లలకు ఇచ్చి ఓ తల్లి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఇందుకు కుటుంబ కలహాలే కారణమని తేలింది. ఖమ్మం పట్టణంలో గాంధీ నగర్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బిస్కెట్లలో ఎలుకలమందు పెట్టడంతో వేదకుమార్ (7) తనీష్ (5) మృతి చెందగా, తల్లి పరిస్థితి విషమంగా వుంది. కుటుంబ విషయాల పరంగా దంపతుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో ఈ ఘోరం జరిగింది.
హైదరాబాద్లో నీట్ విద్యార్థిని ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. పాసవుతామో లేదోనని..?
నీట్ యూజీ పునఃపరీక్షకు ఒక రోజు ముందు, జూన్ 20న హైదరాబాద్లో ఒక నీట్ అభ్యర్థిని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అధికారులు ఆదివారం తెలిపారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తన నివాసంలో షేక్ సనా (19) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆమె జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)కు సిద్ధమవుతూ, చదువుకుంటూనే తన ఇద్దరు సోదరీమణులతో కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది.
సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో లీకైన అమ్మోనియా.. 67మంది కార్మికులకు ఏమైంది?
తమిళనాడు తిరువళ్లూరు జిల్లాలోని పెరియపాళయం సమీపంలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో భారీగా అమ్మోనియా వాయువు లీక్ అయిన వెంటనే, ప్రభావితమైన మొత్తం 67 మంది కార్మికులను స్థానిక వైద్య కేంద్రాలకు తరలించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. కవిత ఆదివారం తెలిపారు. ఇందులో 46 మందికి వెల్స్ ఆసుపత్రిలోనూ, 21 మందికి వెంకటేశ్వర ఆసుపత్రిలోనూ చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో అత్యంత విషమ పరిస్థితిలో ఉన్న తొమ్మిది మందిని అంబులెన్స్ల ద్వారా చెన్నైలోని ప్రభుత్వ స్టాన్లీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.