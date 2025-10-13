కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన హీరోయిన్ సమంత.. నిర్మాతగా న్యూ లైఫ్
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టారు. తన జీవితంలో కొత్తగా తీసుకున్న ఇంటిలోకి సంప్రదాయబద్ధంగా గృహప్రవేశ వేడుకను నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను తన అభిమానులతో పంచుకోగా, అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ వేడుకలో సమంత ఎరుపు రంగు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూజలో ఎంతో ప్రశాంతంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొన్న ఆమె ఫొటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నుదుట కుంకుమతో ఉన్న ఆమె లుక్ నెట్టింట ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఫొటో డంప్' అనే పేరుతో ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాల్లో కొత్తింటి అందాలు, పూజా కార్యక్రమాలతో పాటు తన జిమ్ వర్కౌట్ క్లిప్ను కూడా జతచేశారు. కేవలం ఫొటోలను పంచుకోవడమేకాకుండా, సమంత తన జీవిత దృక్పథాన్ని తెలియజేస్తూ ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను కూడా రాసుకొచ్చారు.
నేను ఆలోచించేది, చెప్పేది, చేసేది ప్రతీది నా ఉన్నతమైన స్వభావానికి గౌరవమిచ్చేలా ఉండాలి. ఇప్పుడు అదే నేర్చుకున్నాను, ఇకపై అలానే చేయగలనని ఆశిస్తున్నాను' అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ క్యాప్షన్ ఆమె అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
మయోసైటిస్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత సమంత కెరీర్లో కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇప్పటికే 'సిటాల్ హానీ బన్నీ' వెబ్ సిరీస్తో ప్రేక్షకులను పలకరించిన ఆమె, నిర్మాతగా కూడా కొత్త అవతారం ఎత్తారు.
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ పేరుతో సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి, 'శుభం' అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఇదే బ్యానరుపై ‘మా ఇంటి బంగారం' అనే చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు.
త్వరలో 'రక్తి బ్రహ్మాండ్' అనే హిందీ వెబ్ సిరీస్లో కూడా ఆమె కనిపించనున్నారు. మొత్తంగా ఈ కొత్త ఇల్లు ఆమె జీవితంలో సరికొత్త విజయాలకు నాంది పలుకుతోందని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.