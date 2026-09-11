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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (20:36 IST)

తస్సదియ్యా పాట సమయంలో సమంత ప్రెగ్నెంట్ న్యూస్ వచ్చింది.. మాతృత్వంపై...?

Samantha_Raj
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (20:36 IST)
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Samantha_Raj
అనారోగ్య సమస్యలు, సినిమాలతో బిజీగా వుంటున్న తరుణంలో హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తాను ఎప్పటికీ తల్లి కాకపోయినా ఫర్వాలేదనుకునే స్థితికి చేరుకున్నట్లుంది. ఆమె, భర్త రాజ్ నిడిమోరు తమ భవిష్యత్తులో పిల్లలు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అనే విషయాన్ని అంగీకరించి.. తమ జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలనుకున్నారు. అప్పుడే గుడ్ న్యూస్ అందింది. సమంత గర్భం ఆ దంపతుల జీవితాన్ని మార్చేసింది. తల్లి కావాలనే ఆలోచన, ఆ సంతోషం లభించకపోయినా పర్వాలేదనుకున్న సమయంలో ఆమె గర్భం దాల్చడం నిజంగా తమకు ఆశ్చర్యం కలిగించిందని సమంత వెల్లడించింది. 
 
నిజానికి, సంతృప్తికరమైన జీవితంలో పిల్లలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదని సమంత అప్పటికే తనను తాను ఒప్పించుకుంది. ఆ సమయం కూడా దాదాపు నమ్మశక్యం కానిది. తస్సదియా పాట చిత్రీకరణ సమయంలో తాను గర్భవతి అని సమంతకు తెలిసింది. 
Samantha
Samantha
 
ఆమె అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, తన జీవితంలోనే అతిపెద్ద శుభవార్తను జీర్ణించుకుంటూనే, డ్యాన్స్ స్టెప్స్ వేయాల్సి వచ్చింది, షూటింగ్‌ను కొనసాగించింది. ప్రస్తుతం ఆమె మాతృత్వం పట్ల ఉత్సాహంగా ఉన్నానని, ఆ తర్వాత రాబోయే దానిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని సమంత చెబుతోంది. తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం కోసం వేచి చూస్తున్నానని సమంత వెల్లడించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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ఆరోగ్యం తేడా వచ్చి ఆస్పత్రులకు వెళితే గుంజేస్తాయి, అందుకే DatesMilk

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నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభం

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salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

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ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?

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ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్

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