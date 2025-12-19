Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్
The Paradise, Sampoornesh Babu's look
నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.
ఇంతవరకు కనిపించిన సంపూర్ణేశ్ బాబు వేరు. ది ప్యారడైజ్ లో చూపించిన విధానం వేరుగా వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. నేడు విడుదల చేసిన ఆయన లుక్ సరికొత్తగా వుంది. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 26వ తేదీన అనిరుధ్ సంగీత సారధ్యంలో సింగిల్ విడుదల చేయనున్నామని నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. అందులో సంపూర్ణేశ్ బాబు వుంటాడనేది సూచాయిగా తెలియజేస్తూ లుక్ విడుదల చేసింది.
ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్ భాషలలో విడుదలవుతోంది.