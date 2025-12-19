శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
దేవీ
శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (18:37 IST)

Sampoornesh Babu: నాని చిత్రం ది ప్యారడైజ్ లో సంపూర్ణేశ్ బాబు లుక్

The Paradise, Sampoornesh Babu's look
నేచురల్ స్టార్ నాని తాజా సినిమా ది ప్యారడైజ్. దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, SLV సినిమాస్ బ్యానర్ పై  నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు నాని గెటప్ కు సంబంధించిన స్టిల్స్ విడుదల చేశారు. రగ్గడ్ మీసం, గెడ్డం, రెండు జడలతో కనిపించిన నాని అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ ని రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంపూర్ణశ్ బాబు లుక్ విడుదలచేశారు.
 
ఇంతవరకు కనిపించిన సంపూర్ణేశ్ బాబు వేరు. ది ప్యారడైజ్ లో చూపించిన విధానం వేరుగా వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. నేడు విడుదల చేసిన ఆయన లుక్ సరికొత్తగా వుంది. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 26వ తేదీన అనిరుధ్ సంగీత సారధ్యంలో సింగిల్ విడుదల చేయనున్నామని నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. అందులో సంపూర్ణేశ్ బాబు వుంటాడనేది సూచాయిగా తెలియజేస్తూ లుక్ విడుదల చేసింది.

ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ మరియు స్పానిష్ భాషలలో విడుదలవుతోంది.

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బర్త్ డే.. విమానంలో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన వైకాపా నేతలు.. మిథున్ రెడ్డి?

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి బర్త్ డే.. విమానంలో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన వైకాపా నేతలు.. మిథున్ రెడ్డి?ఏపీ కంటే బెంగళూరులో వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కువ కాలం గడిపేస్తున్నారు. గత వారం, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలోని వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణపై గవర్నర్‌ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వచ్చారు. ఈ పర్యటన ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకున్న రాజకీయ కార్యక్రమాలలో భాగం. ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన తిరిగి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయారు.

వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?

వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్న అనేక ఐటీ కంపెనీలు, ఐటీ పార్కులపై వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేసింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇతర రుణ సంస్థలకు అనామక ఖాతాల నుండి లేఖలు పంపినట్లు ఆరోపణల నేపథ్యంలో వైకాపా పిల్ దాఖలు చేసింది. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, సత్వా, రహేజా ఐటీ పార్కులకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై పార్టీ అనుబంధ సభ్యులు ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. ఈ పరిణామాలన్నీ కలిపి రాష్ట్రంలో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు.

గోదావరి వాసుల దశాబ్దాల కల నెరవేర్చనున్న పవన్ కళ్యాణ్

గోదావరి వాసుల దశాబ్దాల కల నెరవేర్చనున్న పవన్ కళ్యాణ్ఉభయగోదావరి జిల్లాలకు చెందిన లక్షలాది మంది ప్రజల దశాబ్దాల కలను ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నెరవేర్చనున్నారు. ఇందుకోసం రూ.3050 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుకు పవన్ శనివారం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పెరవలి వద్ద జాతీయ రహదారి 216ఏ సమీపంలో ఈ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఐదు జిల్లాల్లోని 67.82 లక్షల మందికి సురక్షితమైన, శుద్ధి చేసిన తాగునీటిని అందించనున్నారు.

అల్లుడుతో అత్త వివాహేతర సంబంధం, భర్తను చంపేసింది

అల్లుడుతో అత్త వివాహేతర సంబంధం, భర్తను చంపేసిందిఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలకు చెందిన నేరాలు క్రమంగా ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సంబంధాల్లో ఇరుక్కున్నవారు ఎవరో ఒకరిని హత్య చేసేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటన నంద్యాలలో వెలుగుచూసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నంద్యాల శివారులో వుండే నందమూరి నగరులో గుర్రప్ప-సుభద్రాలకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వీరిలో పెద్ద కుమార్తెకి ఐదు నెలల క్రితం వివాహం జరిపించారు. ఐతే వివాహం జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత నుంచి సుభద్ర ప్రవర్తనలో తేడా కనిపించింది. చీటికిమాటికి అల్లుడిని ఇంటికి రప్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అల్లుడితో అత్త వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నది. ఇది కాస్తా గుర్రప్ప గమనించాడు. తీరు మార్చుకోవాలంటూ గట్టిగా హెచ్చరించాడు.

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే

అధికార మత్తులో మునిగిన బీహార్ సీఎం నితీష్ క్షమాపణ చెప్పాల్సిందేబీహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అధికార మత్తులో కూరుకుపోయి నీచమైన చర్యకు పాల్పడ్డారంటూ కాశ్మీరుకి చెందిన ఇస్లామ్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ అన్నారు. శుక్రవారం ప్రార్థనలకు ముందు, కాశ్మీర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇస్లామిక్ మతాధికారి మిర్వైజ్ మౌల్వి ఒమర్ ఫరూక్ తన ప్రసంగంలో ఈ సంఘటనను ప్రస్తావించారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ప్రవర్తన ఒక మహిళ యొక్క వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని ఉల్లంఘించిందని అన్నారు. ఆయన చర్యలు అనైతికమైనవి. ఏ అధికారం లేదా పదవి మరొక వ్యక్తి ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానించే హక్కును ఇవ్వదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.
