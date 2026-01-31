సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీ
శివాజీ, హీరోయిన్ లయ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని'. శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వం వహించారు. బాల నటుడు రోహన్ తో పాటు అలీ, ధనరాజ్, రఘుబాబు, 30 ఇయర్స్ పృధ్వీ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 12న డైరెక్ట్ ఈటీవి విన్ ఓటీటీ వేదికగా ఈ క్రైమ్ కామెడీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ డేట్ & సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
హీరో శివాజీ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా కథ విన్న వెంటనే నచ్చింది. ఈటీవీ విన్ వాళ్ళకి పంపించాను. ఈ ప్రాజెక్టు నాకు అప్పచెప్పారు. ఈ సినిమాలో చాలా పాపులర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. సినిమా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చుని ఒక సంక్రాంతి పండక్కి ఫ్యామిలీ సినిమా చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి సినిమా ఇది. ఈ సాంగ్ 20 సంవత్సరాలు క్రితం విన్నది. వాళ్ళ దగ్గర రైట్స్ తీసుకుని కంపోజిషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ సినిమాకి ప్రతి టెక్నీషియన్ చాలా పాషన్ తో పనిచేశారు. ప్రిన్స్ బెస్ట్ యాక్టర్. ఈ సినిమా ద్వారా తను ఇంకో రకమైన షేడ్ లో చూస్తారా. అలాగే రఘుబాబు గారు ఆలీ గారు పృథ్వి గారు చమ్మక్ చంద్ర చాలామంది మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. లయ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేసింది. మంచి హిట్ సినిమా అవ్వాలని చాలా కష్టపడింది.
బండ్ల గణేష్ నా బ్రదర్ లాంటివారు. ఆయన పాదయాత్ర అద్భుతంగా జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో మంచి సాంగ్ చేశారు. అది చాలా హెల్ప్ అయ్యింది. రంజిన్ రాజ్ అద్భుతమైన బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు. రోహన్ గాడ్ గిఫ్ట్ యాక్టర్. తను ఎన్నో ఏళ్ళు సినిమాలు చేయాలని నా కోరిక. అరకు, కొండవీడు ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా షూటింగ్ చేశాం అక్కడ పోలీసులు ఎంతో సహకరించారు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. 90స్ లో ఒక స్టార్ట్ అయింది. ఈ సినిమాతో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది. ఈటీవీ ప్యూర్ తెలుగు ప్లాట్ ఫామ్. ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ కి ఆర్టిస్టులకి పెద్ద బూస్ట్. అందరూ కూడా ఈటీవీ విని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఒక మంచి కంటెంట్ 12 తారీకున మీ ముందుకు రాబోతోంది. సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ థాంక్యు. అలాగే దండోరాని హిట్ చేసిన అందరికీ థాంక్స్. ఈ సినిమాను కూడా సూపర్ హిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
హీరోయిన్ లయ మాట్లాడుతూ, మిస్సమ్మ అదిరిందయ్యా చంద్రం టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలా ఇలా ఎన్నో డిఫరెంట్ సినిమాలు చేశాం. మిస్సమ్మ అందరూ చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు రత్నమాలని గుర్తు పెట్టుకున్నారు. ఇక నుంచి ఉత్తరని గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఈ కథ విన్నపట్టుకునే చాలా నచ్చింది. ఉత్తర నా కెరియర్ లో చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. నటీనటులకు టెక్నీషియన్స్ కి అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ఈటీవీలో 90s చేయాల్సింది. మిస్సయ్యాను. ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో వస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. శివాజీ గారికి సినిమా అంటే చాలా పాషన్ ఈ సినిమా కోసం ఆయన చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశా.రు ఆయన వరుస విజయాలతో ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 12న ఈటీవీలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.