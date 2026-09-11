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  4. Samyuktha Menon celebrated her birthday while working on films with Puri Jagannadh and Ram Pothineni
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (14:49 IST)

Samyuktha: పూరిజగన్నాధ్, రామ్ పోతినేని చిత్రాల్లో నటిస్తూ పుట్టినరోజు చేసుకున్న సంయుక్త మీనన్

Samyuktha Menon, Vijay Sethupathi
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (14:49 IST)
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Samyuktha Menon, Vijay Sethupathi
'విరూపాక్ష', 'భీమ్ల నాయక్' వంటి మలయాళ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ హిట్ చిత్రాలలో తన పాత్రలకు ప్రసిద్ధి చెందిన సంయుక్త మీనన్ కు  నిర్మాణ బృందాల నుండి ఘనమైన శుభాకాంక్షలు అందాయి. రామ్ పోతినేని దర్శకత్వం వహించి, నటిస్తున్న నియో-నాయర్ థ్రిల్లర్ 'RAPO23'లో ఆమె నటిస్తున్నట్లు RAPO సినిమాటిక్స్ ప్రకటించింది. 
 
ఈ చిత్రానికి సామ్ సి.ఎస్. సంగీతం అందించగా, పీటర్ హెయిన్ యాక్షన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. 'స్లమ్‌డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్' కోసం పూరీ కనెక్ట్స్ బృందం తెర వెనుక దృశ్యాలను పంచుకుంటూ, విజయ్ సేతుపతి,  టబులతో పాటు ఆమె మరో డైనమిక్ పాత్రలో కనిపించనుందని సూచించింది. మరోవైపు, ఆమె కలరి క్లాస్, సాధన మరియు పూజతో ఒక సాధారణ రోజును గడపడానికి ప్రణాళిక వేసుకుంటుంది. 
 
విజయ్ సేతుపతి బెగ్గర్ గా నటిస్తున్న సీన్ లో సంయుక్త మీనన్ కనిపించిన స్టిల్ ను పూరీ జగన్నాథ్ విడుదల చేసి స్లమ్ డాగ్ - 33 టెంపుల్ రోడ్  నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన నటి అంటూ పేర్కొన్నారు. పూరి జగన్నాధ్, ఛార్మి కౌర్, జెబి నారాయణరావు కొండ్రోళ్ల నిర్మాతలు. తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో విడుదలవుతుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం ముఖ్యం.. జంక్ ఫుడ్స్‌పై సుప్రీం సీరియస్

ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం ముఖ్యం.. జంక్ ఫుడ్స్‌పై సుప్రీం సీరియస్ప్రజల ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా ఎదుగుతున్న పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల తాము ఆందోళన చెందుతున్నామని సుప్రీంకోర్టు గురువారం తెలిపింది. ఉప్పు, చక్కెర, కొవ్వు అధికంగా ఉండే ప్యాకేజీ చేసిన ఉత్పత్తులపై ముందు భాగంలో హెచ్చరిక లేబుళ్లు పెట్టే విషయాన్ని జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పరిశీలించాలని ఆహార భద్రతలో పాలుపంచుకుంటున్న వారందరినీ కోరింది.

నేను, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొట్టుకోవాలని కొందరు ఆశిస్తున్నారు : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

నేను, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొట్టుకోవాలని కొందరు ఆశిస్తున్నారు : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితాను, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొట్టుకోవాలని కొందరు ఆశిస్తున్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో తాను భేటీ కావడంతో పలు రకాలైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. వీటిపై ఆయన ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

వాటర్‌ బాటిల్‌పై రూ.7 ఎక్కువ వసూలు చేశాడు.. ఏడు లక్షలు జరిమానా కట్టాడు..

వాటర్‌ బాటిల్‌పై రూ.7 ఎక్కువ వసూలు చేశాడు.. ఏడు లక్షలు జరిమానా కట్టాడు..ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నవరం ఆలయ దుకాణం, ఒక భక్తుడి నుండి నీళ్ల సీసాపై ముద్రించిన ధర కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసినందుకుగాను, భారీగా రూ.7లక్షల జరిమానా చెల్లించాలని ఆదేశించబడింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ (East Godavari District Consumer Disputes Redressal Commission), ఆ దుకాణం అధికంగా చెల్లించిన మొత్తాన్ని వాపసు ఇచ్చి, ఫిర్యాదుదారునికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కూడా ఆదేశించింది.

ఢిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు... హాజరుకానున్న వివిధ దేశాధినేతలు

ఢిల్లీ వేదికగా బ్రిక్స్ సదస్సు... హాజరుకానున్న వివిధ దేశాధినేతలుబ్రిక్స్ దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సుకు భారత రాజధాని న్యూఢిల్లీ వేదికకానుంది. ఇందుకోసం ఢిల్లీ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఈ నల 12, 13వ తేదీలో (శని, ఆదివారాలు) జరుగనున్న ఈ కీలక సమావేశాల కోసం పలు ప్రపంచ దేశాల అగ్రనేతలు, ప్రతినిధులు తరలిరానున్నారు. వీరిలో పలువురు నేతలు ఇప్పటికే భారత్‌కు చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిరి పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్‌పింగ్‌ సహా పలువురు ప్రపంచ స్థాయి అగ్రనేతలు హాజరుకానుండటంతో ఢిల్లీలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

కులాంతర ప్రేమ వివాహం.. మరుసటి రోజే వరుడి ఇంటికి కూల్చేశారు.. ఎక్కడ?

కులాంతర ప్రేమ వివాహం.. మరుసటి రోజే వరుడి ఇంటికి కూల్చేశారు.. ఎక్కడ?కులాంతర ప్రేమ వివాహం జరిగిన మరుసటి రోజే ఓ తెలంగాణ వ్యక్తి ఇల్లును కూల్చివేశారు. తెలంగాణలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో, ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఒక దళిత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఇంటిని, వారి వివాహాన్ని వ్యతిరేకించిన అతని భార్య తరఫు బంధువులు కూల్చివేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభం

నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభంహైదరాబాద్: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డయాలిసిస్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటైన NephroPlus, డయాలిసిస్ చికిత్సలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన నర్సులను తయారు చేసి, వారికి దేశ, విదేశాల్లో మంచి కెరీర్ అవకాశాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో NephroPlus అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ(NIDA)ను ఈరోజు ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భారత్ మరియు ఫిలిప్పీన్స్‌లో నర్సింగ్ చదువు పూర్తి చేసిన వారిని డయాలిసిస్ చికిత్సలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి, ఈ రంగంలో కెరీర్‌కు మరియు విదేశాల్లో పనిచేయడానికి సిద్ధం చేస్తారు.

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?ఉదయాన్నే ఉప్పుతో ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నిమ్మరసం తాగితే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వనగూరుతాయి. నిమ్మ, సముద్రపు ఉప్పు యొక్క ఆల్కలైజింగ్ ప్రభావాలు శరీరం యొక్క సున్నితమైన పిహెచ్‌ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిమ్మకాయ కీళ్లలోని యూరిక్ యాసిడ్‌ను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ తాగటం వల్ల ఆహారం, నీరు రెండింటినీ సరిగ్గా గ్రహించడంలో సహాయపడి అవసరమైన పోషకాలను తీసుకుంటుంది. విటమిన్ సి శరీర రోగనిరోధకతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఒక నిమ్మకాయ రోజువారీ విటమిన్ సిలో 139% కలిగి ఉంటుంది.

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?సహజంగా పండ్లను ఎవరైనా తినవచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని పండ్లను కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు తినకూడదు. దానిమ్మ పండ్లను కూడా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు, ఎలర్జీలు వున్నవారు తీసుకోరాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. శస్త్రచికిత్స చేయించుకునేవారు దానిమ్మను తినకూడదు. ఎందుకంటే ఈ పండ్లు ఎనస్తీషియా మందులతో చర్యను పొంది శస్త్ర చికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం కావడానికి కారణం అవుతాయి. అందువల్ల శస్త్ర చికిత్సకు ముందు కనీసం 2 వారాలు ఈ పండ్లను తినవద్దని వైద్యులు సలహా ఇస్తారు.

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్చెన్నై మహానగరంలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్ చెన్నై నగరంలోనే తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇంప్లాంటేషన్‌ను నిర్వహించింది. ఇది ఒక అధునాతన చికిత్స, దీనిలో నరాల కార్యకలాపాలను నియంత్రించి, కదలిక, పనితీరు పునరుద్ధరణకు సహాయపడే నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందించడానికి వెన్నెముకకు సమీపంలో చిన్న ఎలక్ట్రోడ్‌లను అమర్చే ప్రక్రియ.

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?గర్భిణులు చిలకడ దుంపలు... అంటే తీపి బంగాళాదుంపలు నిశ్చింతగా తినవచ్చు. ఇవి తల్లి ఆరోగ్యానికి, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ సరైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలను అందిస్తాయి. గర్భిణులకు చిలకడ దుంపల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బిడ్డ అవయవాల ఎదుగుదలకు అవసరమైన విటమిన్-A వీటిలో వుంటుంది. చిలకడ దుంపల్లో బీటా-కెరోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో విటమిన్-A గా మారి బిడ్డ కళ్ళు, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, ఇతర అవయవాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.