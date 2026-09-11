Samyuktha: పూరిజగన్నాధ్, రామ్ పోతినేని చిత్రాల్లో నటిస్తూ పుట్టినరోజు చేసుకున్న సంయుక్త మీనన్
'విరూపాక్ష', 'భీమ్ల నాయక్' వంటి మలయాళ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ హిట్ చిత్రాలలో తన పాత్రలకు ప్రసిద్ధి చెందిన సంయుక్త మీనన్ కు నిర్మాణ బృందాల నుండి ఘనమైన శుభాకాంక్షలు అందాయి. రామ్ పోతినేని దర్శకత్వం వహించి, నటిస్తున్న నియో-నాయర్ థ్రిల్లర్ 'RAPO23'లో ఆమె నటిస్తున్నట్లు RAPO సినిమాటిక్స్ ప్రకటించింది.
Samyuktha Menon, Vijay Sethupathi
ఈ చిత్రానికి సామ్ సి.ఎస్. సంగీతం అందించగా, పీటర్ హెయిన్ యాక్షన్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. 'స్లమ్డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్' కోసం పూరీ కనెక్ట్స్ బృందం తెర వెనుక దృశ్యాలను పంచుకుంటూ, విజయ్ సేతుపతి, టబులతో పాటు ఆమె మరో డైనమిక్ పాత్రలో కనిపించనుందని సూచించింది. మరోవైపు, ఆమె కలరి క్లాస్, సాధన మరియు పూజతో ఒక సాధారణ రోజును గడపడానికి ప్రణాళిక వేసుకుంటుంది.
విజయ్ సేతుపతి బెగ్గర్ గా నటిస్తున్న సీన్ లో సంయుక్త మీనన్ కనిపించిన స్టిల్ ను పూరీ జగన్నాథ్ విడుదల చేసి స్లమ్ డాగ్ - 33 టెంపుల్ రోడ్ నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రియమైన నటి అంటూ పేర్కొన్నారు. పూరి జగన్నాధ్, ఛార్మి కౌర్, జెబి నారాయణరావు కొండ్రోళ్ల నిర్మాతలు. తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో విడుదలవుతుంది.