ప్రతిదానికి సినిమాను బలిపశువును చేస్తున్నారు : సందీప్ రెడ్డి వంగా
సమాజంలో ఏ చిన్న ఘటన జరిగినా దానికి సినిమానే కారణమంటూ సినిమాను బలిపశువును చేస్తున్నారంటూ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో 10వ తరగతి బాలికపై జరిగిన దాడి దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనమైన విషయం తెల్సిందే. హేమంత్ అనే ఉన్మాది తరగతి గదిలోకి వెళ్లి మరీ ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో బాలికపై దాడి చేసిన ఘటన ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్రంగా కలచి వేసింది. అదే సమయంలో పాఠశాలల్లో చిన్నారుల భద్రత అంశంలోనూ అనేక ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి.
దీనిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా నేటి బాల బాలికలపై సినిమాలు, అందులోని హింస ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తూ పలువురు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సందీప్రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'యానిమల్' మూవీని కూడా చర్చలోకి తీసుకురావడం గమనార్హం.
ఈ మూవీలో అందులో కథానాయకుడు తన సోదరిని ర్యాగింగ్ చేసిన వారికి వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి కాలేజ్లోకి ఏకంగా గన్ తీసుకుని వెళ్తాడు. రాప్తాడు ఘటన కూడా ఇలాగే ఉందంటూ ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు మొదలయ్యాయి. సినిమాలు, ఆ తర్వాత వీడియో గేమ్ల్లో హింస.. పిల్లలు, యువతపై ప్రభావం చూపుతోందని విమర్శించడం మొదలు పెట్టారు. దీనిపై సందీప్రెడ్డి వంగా ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు.
'ఒక వ్యక్తి అత్యంత హేయమైన నేరానికి పాల్పడినప్పుడు మనం బాధితుల పట్ల సానుభూతి చూపాలి. వారికి అండగా నిలబడాలి. ఆ సమస్యకు దారితీసిన కారణాలు, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేకానీ, ప్రతిదానికీ సినిమాను ఇందులోకి లాగి, బలిపశువుగా చూపించడం సరికాదు. ఇదెలా ఉందంటే.. సానుభూతి వ్యక్తం చేయాల్సిన సమయంలో వ్యక్తిగత కక్షలు, ప్రయోజనాల కోసం ఈ ఘటనను ఒక పావుగా వాడుకునేలా ఉంది. వారి పోస్టుల్లో ఆ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
ఉద్యోగం సద్యోగం లేని కొందరు నిరాశావాదులు, నటీనటులు, కొందరు దర్శకులు, నిర్మాతలు, అలాగే ఇతరుల విజయాన్ని చూసి ఓర్వలేని పరాన్నజీవులు ఒక విషాద సంఘటన జరిగినప్పుడు, దానిని అవకాశంగా మలుచుకుంటారు. ఇతరుల సినిమాలపై బురద చల్లడానికి సిద్ధమవుతారు. తామొక సంఘ సంస్కర్తలుగా ప్రకటించుకుని పోస్ట్లు పెడతారు. ఒక విషాదకర ఘటనకు కావాల్సింది సానుభూతి. అవకాశవాదం కాదు. ఈ రెండింటికీ మధ్య తేడా తెలుసుకోండి' అంటూ సందీప్ రెడ్డి వంగా వ్యాఖ్యానించారు.