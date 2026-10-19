spirit Date: ప్రభాస్ సినిమా స్పిరిట్ కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా
ప్రభాస్ సినిమా స్పిరిట్ కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. దానిని చూడాలంటే ప్రేక్షకులు వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ఆగాల్సిందే. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా స్పిరిట్ విడుదల తేదీని మార్చి నుండి అక్టోబర్ 29, 2027కి మార్చినట్లు ప్రకటించారు. కాగా, పుట్టిన రోజు విడుదల చేయనున్న పోస్టర్లో ప్రభాస్తో పాటు త్రిప్తీ దిమ్రి, వివేక్ ఒబెరాయ్, ఐశ్వర్య దేశాయ్ వంటి తారాగణం వుండనున్నారు.
Prabhas sprit Release poster
ఈ చిత్రాన్ని టీ-సిరీస్ మరియు భద్రకాళి పిక్చర్స్ నిర్మించాయి. ఈ తేదీ రామాయణం పార్ట్ 2తో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీకి దారితీసే అవకాశం ఉండగా, చైనీస్, జపనీస్, కొరియన్ వంటి పలు భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతుండగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
ఇదిలా వుండగా, ప్రభాస్ జన్మదినం అక్టోబర్ 23. ఈ సందర్భంగా స్పిరిట్ షూట్ లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇక నేడు విడుదల చేసిన స్పిరిట్ పోస్టర్లో ప్రభాస్ ఇంటెన్స్, స్టైలిష్, మిస్టీరియస్ అవతార్లో కనిపిస్తున్నారు. బ్లాక్ క్యాప్, డార్క్ సన్గ్లాసెస్, గడ్డంతో క్లోజప్ ప్రొఫైల్ షాట్లో ఆయన లుక్ ఆకట్టుకుంటోంది. డ్రామాటిక్ లైటింగ్తో ప్రభాస్ రఫ్ లుక్ను మరింత హైలైట్ చేశారు. బ్లాక్ అండ్ వైట్ విజువల్కు, బోల్డ్ రెడ్ కలర్లో ఉన్న సినిమా టైటిల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
భారీ స్థాయి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే రెండు పవర్ హౌస్ లు ‘స్పిరిట్’తో ఒక్కటవుతున్నారు. తన మొదటి మూడు సినిమాలతోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ట్రాక్ రికార్డ్ను సొంతం చేసుకున్న సందీప్ రెడ్డి వంగా.. ప్రభాస్ను మరో ఇంటెన్స్, పవర్ ఫుల్ కథలో ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్పై ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ కోసం దర్శకుడు ఎలాంటి పాత్రను, ఎలాంటి ప్రపంచాన్ని సృష్టించారో తెలుసుకోవడానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో త్రిప్తి డిమ్రి కథానాయికగా నటిస్తుండగా, వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. భద్రకాళి పిక్చర్స్, టీ-సిరీస్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, భూషణ్ కుమార్ భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.