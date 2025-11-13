ప్రభాస్ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ - సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కతున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ చిత్రం షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ మూవీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా స్పందించారు
'స్పిరిట్' మూవీలో చిరంజీవి నటిస్తున్నారంటూ సాగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఆ ప్రచారాన్ని ఎవరూ నమ్మొద్దు. అయితే, నేను ఆయనకు పెద్ద అభిమానిని. భవిష్యత్లో మెగాస్టార్తో తప్పకుండా ఓ చిత్రం చేస్తాను. కానీ, అది 'స్పిరిట్' మాత్రం కాదు అని ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు. దీంతో ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ను తెరపై చూడాలనుకున్న మెగా అభిమానులకు కొంత నిరాశ ఎదురుకానుంది.
కాగా 'స్పిరిట్' చిత్రంలో వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఇంకా ప్రారంభంకాలేదు. కానీ, ఈ సినిమాపై నెలకొన్న అంచనాలు, వస్తున్న వార్తలు ప్రాజెక్టుపై ఉన్న హైప్ను భారీగా పెంచేశాయి.