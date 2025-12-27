సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాటపై చార్జిషీట్ : నిందితుడుగా అల్లు అర్జున్ .. నంబర్ ఎంతంటే?
గత యేడాది డిసెంబరు నెలలో 'పుష్ప-2' మూవీ విడుదల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద ఉన్న సంధ్య థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈ ఘటనకు కారణాలను వివరిస్తూ చార్జిషీటును తయారు చేశారు. ఇందులో మొత్తం 23 మంది నిందితులుగా ఉన్నారు. 'పుష్ప' మూవీ హీరో అల్లు అర్జున్ 11వ నిందితుడుగా చేర్చారు. మొత్తం 23 మంది నిందితుల్లో 14 మందిని అరెస్టు చేశారు. అలాగే, మరో తొమ్మిది మంది ముందస్తు బెయిల్ పొందారు. వీరికి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు.
సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై సమగ్రమైన, వివరణాత్మక దర్యాప్తు జరిపామని, మూడు రోజుల క్రితం కోర్టులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేశామని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ఘటనకు గల కారణాలను చార్జిషీటులో పొందుపరిచినట్టు పేర్కొంది. థియేటర్ యాజమాన్యం, నిర్వాహకులు, ప్రైవేట్ భద్రతా సిబ్బంది మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగా ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్టు దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపింది.
కాగా, చార్జిషీటులో పేర్కొన్న నిందితుల జాబితా ఇదే... ఏ1 నుంచి ఏ23 వరకు వరుసగా.. ఆగమతి రామ్ రెడ్డి (పెద్ద రామ్ రెడ్డి), ఆమగతి రామ్ రెడ్డి (చిన్న రామ్ రెడ్డి), ఎం.సందీప్, ఎం.సుమిత్, ఆగమతి వినయ్ కుమార్, ఆగమతి అశుతోష్ రెడ్డి, ఎం.రేణుకా దేవి, ఆగమతి అరుణ రెడ్డి, ఎం.నాగరాజు, గంధకం విజయఅ చందర్, అల్లు అర్జున్, జోస్య భట్ల సంతోష్ కుమార్, శరత్ బన్నీ, తాటిపాముల వినయ్ కుమార్, ఎండీ పర్వేజ్, తాళ్ల కిరణ్ కుమార్ గౌడ్, చెరకు రమేష్, శ్రీరాములు రాజు, ఇబ్రహీం మొహమ్మద్ ఫిర్దోష్, ఆజం పాషా, డి.మహేష్, రాజ్ ఆంటోనీ డిమెల్లో, పెగ్గాపురం సత్యమూర్తి.