Sangeeth Shobhan : కొత్త సినిమా పోస్టర్ తో పుట్టినరోజు జరుపుకున్న సంగీత్ శోభన్
పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకత్వంలో అనస్వర రాజన్తో మారుతి పాత్రలో నటిస్తున్న తన పేరులేని తెలుగు చిత్రం #సంగీత్xఅనస్వర పై బజ్ పెరుగుతుండగా, ఈ నటుడు ఈ రోజు ఒక సంవత్సరం వయసు పెరిగారు. నిర్మాత ధీరజ్ మొగిలినేని పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆగస్టు 23న టైటిల్ గ్లింప్స్ వస్తుందని ధృవీకరించారు.
Sangeeth Shobhan as maruti
ఈ పోస్టర్లలో శోభన్ ఒక అవుట్డోర్ బ్యాక్డ్రాప్ ముందు సాధారణ ప్లాయిడ్ దుస్తులలో కనిపిస్తున్నారు. మ్యాడ్, రాకాస వంటి అతని ఇటీవలి విజయాలతో, రాబోయే సంవత్సరం బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని అభిమానులు మరియు బాక్సాఫీస్ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ధీరజ్ మొగిలినేని, గిరిబాబు వల్లభనేని నిర్మాతలు. సరికొత్త ట్రెండీ లవ్ స్టోరీతో రూపొందుతున్న శ్రీమతి శ్రావణి సమర్పణలో ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ లో ప్రొడక్షన్ నెం.3 గా నిర్మాణమవుతున్న ఈ చిత్రానికి లక్ష్మీ భూపాల్ రైటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ రోజు హీరో సంగీత్ శోభన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో మారుతి అనే పాత్రలో సంగీత్ శోభన్ నటిస్తున్నారు. బర్త్ డే పోస్టర్ చూస్తే - బుట్టలో ఆకుకూరలు తీసుకొస్తూ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి లుక్ లో సంగీత్ శోభన్ కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పొరుగింటి అబ్బాయి క్యారెక్టర్స్ సంగీత శోభన్ కు టైలర్ మేడ్ లా ఉంటూ ఆకట్టుకుంటాయి. ఈ చిత్ర టైటిల్ గ్లింప్స్ ను ఈ నెల 23న రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. యూత్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఇష్టపడేలా ఈ సినిమా తెరపైకి రాబోతోంది.