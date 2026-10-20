జైలర్పై అభిమానం - థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసిన క్రికెటర్ సంజూ శాంసన్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కు భారత క్రికెటర్ సంజూ శాంసన్ వీరాభిమాని. తలైవర్ కొత్త చిత్రం ఎపుడు విడుదలైన తొలి రోజు తొలి ఆటను చూడటం సంజూ శాసన్ అలవాటు. అయితే, తాజాగా విడుదలైన 'జైలర్-2' చిత్రాన్ని తొలి రోజున సంజూ శాంసన్ చూడలేకపోయాడు. దీంతో రెండో రోజున థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసుకుని తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి హాయిగా చూశారు. ఈ విషయాన్ని సంజూ శాంసన్ తాజాగా వెల్లడించారు.
'నాకు రజనీ సర్ మూవీస్ చూడటం అంటే ఇష్టం. ఆయన తర్వాత ఏ సినిమా చూస్తారని ఎపుడూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తాను. ఈసారి 'జైలర్-2' చిత్నాన్ని చూడటంలో ఒక రోజు ఆలస్యమైంది. ఆయన సినిమలను తొలిరోజే చూడటానికి వీలైనంత వరకు ప్రయత్నిస్తాను. 'జైలర్' చిత్రం విడుదల రోజున ఢిల్లీలో ఈవెంట్ ఉండటంతో తొలిరోజున చూడలేక పోయారు.
కానీ అదృష్టవశాత్తూ థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసుకుని నా భార్య, కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులతో కలిసి చూసే అవకాశం వచ్చింది. బిగ్ స్క్రీన్పై రజనీ సర్ను చూసి చాలా సంబరపడిపోయాను. మా జట్టులో తమిళం వచ్చిన ప్రతి సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా సినిమా చూసేందుకు వచ్చారు అని తన సంతోషాన్ని ఏమాత్రం దాచుకోకుండా వెల్లడించారు.
రజనీకాంత్ అభిమానులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ తమ అభిమాన, ఆరాధ్య హీరోపై ఉన్న అభిమానాన్ని మాత్రం వ్యక్తం చేయడంలో మాత్రం ఏమాత్రం వెనుకాడరని సంజూ శాంసన్ నిరూపించారు.