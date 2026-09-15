Santosh Shoban: మల్టీవర్స్ కామెడీగా సంతోష్ శోభన్ చిత్రం సత్తిబాబు పరలోక యాత్ర లుక్
తెలుగులో మొట్టమొదటి మల్టీవర్స్ కామెడీగా 'సతీబాబు పరలోక యాత్ర' ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లను విడుదల చేసింది యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణ సంస్థ. సంతోష్ శోభన్, ప్రీతి అశ్రాని, మానస చౌదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మల్టీవర్స్ కామెడీ 'సతీబాబు పరలోక యాత్ర'ను డిసెంబర్లో థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు యూవీ క్రియేషన్స్ ప్రకటించింది.
Santosh Shobhan as Satthibabu
త్వరలో షూటింగ్ జరపుకోనున్న సందర్భంగా సంతోష్ శోభన్ లుక్ ఓకే అయినట్లు యూవీ క్రియేషన్స్ చిత్రానికి స్వాగతం అంటూ ప్రకటించింది. లక్ష్మణ్ కె కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, హిట్ అయిన 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' చిత్ర బృందాన్ని తిరిగి కలిపింది. సమాంతర వాస్తవ ప్రపంచాల ద్వారా గందరగోళ హాస్యాన్ని అందిస్తుందని, వెన్నెల కిషోర్ సహాయక పాత్రలలో నటిస్తున్నారని తెలియజేసింది. ఈ పండగ సీజన్లో ఆసక్తికరమైన విజువల్స్ను పూర్తిస్థాయి కామెడీతో మేళవించిన ఈ సరికొత్త కాన్సెప్ట్ను అభిమానులు స్వాగతించారు.
అజయ్కుమార్రాజు, సందీప్ నల్లపరాజు సాంకేతిక సిబ్బందిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. భిన్నమైన పాత్రలను పోషిస్తున్న సంతోష్ శోభన్ ఈ సినిమాలో అందరికీ సర్ ప్రైజ్ చేసే పాత్రలో నటిస్తున్నారని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు.