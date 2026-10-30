కేదార్నాథ్లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.
శుక్రవారం హరిద్వార్లో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. "ఎవరైనా పాపం చేస్తే ఆందోళన చెందడంలో ఉంది. కానీ, మంచి మార్గంలో నడుస్తున్న వారిపై ఫత్వా ఇవ్వడాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం" అని స్వామి వ్యాఖ్యానించారు. సమాజ సంక్షేమం కోసం పనిచేసేవారిని, మంచి చేసేవారిని అభినందించాలి కానీ, ఫత్వాలతో లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతకుముందు, ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా షహబుద్దీన్ రజ్వీ బరేల్వీ, కేదార్నాథ్ సారా అలీ ఖాన్ పూజలు చేయడాన్ని 'హరామ్' (నిషిద్ధం), 'నాజాయజ్' (అనుమతి నిరాకరణ)గా ప్రకటిస్తూ ఫత్వా జారీ చేశారు. షరియా చట్టం ప్రకారం ఒక ముస్లిం వ్యక్తి ఆలయాన్ని సందర్శించి పూజలు చేయడం బహుదేవతారాధన కిందకు వస్తుందని, ఇది ఇస్లాంలో తీవ్రమైన పాపమని ఆయన పేర్కొన్నారు. సారా అలీ ఖాన్ ఈ చర్యకు గాను పశ్చాత్తాపం ('తౌబా') చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ వివాదంపై అఖిల భారతీయ సంత్ సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి స్వామి జితేంద్రానంద సరస్వతి కూడా స్పందించారు. ఇది ముస్లిం మత పెద్దలకు సంబంధించిన విషయమని, వారి కమ్యూనిటీ మహిళలను ఆలయాలకు రాకుండా ఆపవచ్చని అన్నారు. "దాండియా వేడుకల్లో ముస్లిం యువకులు పాల్గొంటున్నప్పుడు, వారి కుటుంబాలు, కుమార్తెలు ఎందుకు పాల్గొనకూడదు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం ఉన్న హిందూ దేవాలయాలు పర్యాటక ప్రదేశాలు కావని, దేవతపై విశ్వాసం ఉన్నవారు మాత్రమే రావాలని మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పును ఆయన గుర్తుచేశారు. ా