Ayush Tejas: శరత్ బాబు వారసుడు ఆయుష్ తేజస్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
సీనియర్ నటుడు శరత్ బాబు వారసుడు ఆయుష్ తేజస్ హీరోగా టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కట్టా జయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ డెబ్యూ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై తొలి షాట్కు క్లాప్ కొట్టారు.
Ayush Tejas, Nanisha
ఈ సందర్భంగా ఆయుష్ తేజస్ తాను శరత్ బాబు కుమారుడినని అధికారికంగా పరిచయం చేసుకున్నారు. ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటాలు లేకుండా సింపుల్గా తన తొలి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమాలో నానిషా హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తన తండ్రి శరత్ బాబు వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆయుష్ తేజస్ హీరోగా ఎలాంటి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారో ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.