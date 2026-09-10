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  4. Sarath Babu's heir Ayush Tejas makes his Tollywood debut.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (13:32 IST)

Ayush Tejas: శరత్ బాబు వారసుడు ఆయుష్ తేజస్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ

Ayush Tejas, Nanisha
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (13:32 IST)
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Ayush Tejas, Nanisha
సీనియర్ నటుడు శరత్ బాబు వారసుడు ఆయుష్ తేజస్ హీరోగా టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. కట్టా జయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ డెబ్యూ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై తొలి షాట్‌కు క్లాప్ కొట్టారు. 
 
ఈ సందర్భంగా ఆయుష్ తేజస్ తాను శరత్ బాబు కుమారుడినని అధికారికంగా పరిచయం చేసుకున్నారు. ఎలాంటి హంగూ ఆర్భాటాలు లేకుండా సింపుల్‌గా తన తొలి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమాలో నానిషా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తన తండ్రి శరత్ బాబు వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆయుష్ తేజస్ హీరోగా ఎలాంటి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారో ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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1980స్ రెట్రో ఏఐ ఫోటో ట్రెండ్‌‌లో భాగమైన రేవంత్ రెడ్డి.. రెట్రో లుక్ అదుర్స్.. పాతతరం హీరోలా?

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మేకల లోడుతో వెళ్తున్న లారీలో మంటలు.. డ్రైవర్ సజీవ దహనం

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ఆ రోజు వైసిపి ప్రభుత్వం ఆ పని చేయకుంటే...? Xలో ట్రెండ్

ఆ రోజు వైసిపి ప్రభుత్వం ఆ పని చేయకుంటే...? Xలో ట్రెండ్స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసులో సెప్టెంబరు 9, 2023న అరెస్టు అయిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుకు మద్దతుగా పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుని బయలుదేరారు. ఆయన వెళ్తుండగా 2023 సెప్టెంబర్ 9న ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ సరిహద్దు వద్ద కళ్యాణ్ కాన్వాయ్‌ను అడ్డుకున్నారు. ఈ సంఘటన జరిగి మూడేళ్లవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మద్దతుదారులు మూడవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. కుండపోత వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా ఆయన చేపట్టిన హైవేపై నిరసన భారీ జనసమూహాలను ఆకర్షించింది. దీని ఫలితంగా ఆయన కొద్దికాలం కస్టడీలో ఉన్నారు.

HANUMAN: హైడ్రాలిక్ క్రేన్‌లు తవ్వినా హనుమంతుడు కదల్లేదు.. సీక్రెట్ ఏంటి (video)

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అరక్కోణం-రేణిగుంట రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్ట్... హర్షం వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్

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salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

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ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?సహజంగా పండ్లను ఎవరైనా తినవచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని పండ్లను కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు తినకూడదు. దానిమ్మ పండ్లను కూడా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు, ఎలర్జీలు వున్నవారు తీసుకోరాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. శస్త్రచికిత్స చేయించుకునేవారు దానిమ్మను తినకూడదు. ఎందుకంటే ఈ పండ్లు ఎనస్తీషియా మందులతో చర్యను పొంది శస్త్ర చికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం కావడానికి కారణం అవుతాయి. అందువల్ల శస్త్ర చికిత్సకు ముందు కనీసం 2 వారాలు ఈ పండ్లను తినవద్దని వైద్యులు సలహా ఇస్తారు.

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్చెన్నై మహానగరంలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్ చెన్నై నగరంలోనే తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇంప్లాంటేషన్‌ను నిర్వహించింది. ఇది ఒక అధునాతన చికిత్స, దీనిలో నరాల కార్యకలాపాలను నియంత్రించి, కదలిక, పనితీరు పునరుద్ధరణకు సహాయపడే నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందించడానికి వెన్నెముకకు సమీపంలో చిన్న ఎలక్ట్రోడ్‌లను అమర్చే ప్రక్రియ.

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?

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హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సు

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సుహైదరాబాద్: ఓరల్ ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలో తాజా పరిజ్ఞానం, ఆధునిక సాంకేతికతలు, నూతన చికిత్సా విధానాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు Indian Society of Oral Implantologists (ISOI) 32వ జాతీయ సదస్సు హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరుగుతోంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్‌లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 6వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డెంటల్ నిపుణులు, పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్, అండర్‌గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సదస్సులో 60 మందికి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఫ్యాకల్టీ, స్పీకర్లు పాల్గొంటున్నారు.