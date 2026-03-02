సోమవారం, 2 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 2 మార్చి 2026 (09:06 IST)

Varalaxmi: ఈ ప్రపంచంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడిని శరత్ కుమార్

Varalakshmi Sarathkumar, Swapna Dutt, Nandini, Simran AND OTHERS
Varalakshmi Sarathkumar, Swapna Dutt, Nandini, Simran AND OTHERS
వెర్సటైల్ పాత్రలతో అలరిస్తున్న వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్  స్వీయ దర్శకత్వంలో, తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచింది. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
 
ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ డైరెక్టర్, వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, . ఈ వేడుకకి విచ్చేసిన స్వప్న దత్, నందిని , సిమ్రన్  అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.  బాలయ్య గారికి నాని గారికి, అడివి శే గారికి, ష్ సమంత గారికి,  నయనతార గారికి, గోపి గారికి, బన్నీ వాస్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు.ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్, నటీనటులకు పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు. తమన్ గారు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు.  మా నటీనటులు లేకపోతే సినిమా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చేది .ప్రకాష్ రాజ్ గారు,  ప్రియమణి గారు  నా విజన్ ని మరో స్థాయికి తీసుకువెళ్లారు. తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు. ఇందులో ప్రతి పాత్ర కూడా చాలా అర్థవంతంగా ఉంటుంది.
 
మా సినిమాకి వెన్నుముకగా నిలిచిన ఈటీవీ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు. పూజ ఈ సినిమాని చాలా కంట్రోల్ గా చేసింది. ఈ సినిమాతో మా నాన్నగారి ని గర్వపడేలా చేస్తానని నమ్ముతున్నాను. రాధిక గారి సపోర్ట్ ని మర్చిపోలేను. ఫ్యామిలీ అందరికీ థాంక్యు. మా ఆయన నిక్ సపోర్ట్ తోనే ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది.  ఆయన ప్రతి అడుగులో ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ నిక్.
 
ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ కి థాంక్యూ చెప్పాలి. తన కారణంగా  డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేశాను. స్త్రీలని గౌరవించడం మనందరి కర్తవ్యం. అలాంటి మంచి సందేశం వున్న సినిమా ఇది.  సోషల్ మెసేజ్ తో పాటు ఎంగేజింగ్ గా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు కూడా నాకు చాలా గొప్ప ప్రేమ అభిమానాన్ని ఇచ్చారు. నావల్ల ఏమవుతుందో అది మీకు ఈ సినిమా ద్వారా ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం చూసినవారు ట్విస్ట్ లని రివీల్ చేయకూడదని కోరుతున్నాను. మీ అందరి ప్రేమ అభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు. మార్చి 6న తప్పకుండా ఈ సినిమా ధియేటర్స్ లో చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
 
హీరో శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ విమెన్ పవర్ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక నటిగా వరలక్ష్మీ విజయంలో నా పాత్ర ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది ఎలా బిహేవ్ చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడిని. సరస్వతి లాంటి కథ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి.  స్త్రీలని గౌరవించడం మనందరి కర్తవ్యం. పూజకి చాలా మంచి ప్రొడక్షన్స్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. సరస్వతిలో కొన్ని క్లిప్స్ చూశా.ను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్టు. వరలక్ష్మి పూజ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఇందులో మంచి టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారు. తమన్ గొప్ప మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. అలాగే కెమెరా వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది. అంతిమంగా ప్రేక్షకులే నిర్ణయితలు. తప్పకుండా ఈ సినిమాకి వాళ్ళు చాలా మంచి తీర్పు ఇస్తారని నమ్ముతున్నాను.
 
రాధిక శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, సరస్వతి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే సినిమా. వరలక్ష్మి విషయంలో చాలా గర్వంగా ఉన్నాను. తను ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా నచ్చింది. వరలక్ష్మి చేస్తున్న ఫస్ట్ సినిమా చూసినప్పుడే  తప్పకుండా ఒక మంచి నటి అవుతుందని భావించాం.  మా నమ్మకం నిజమైంది. అప్పుడే తనకి తెలుగు సినిమాలపై దృష్టి పెట్టమని చెప్పాను. తెలుగు ప్రేక్షకులకి నచ్చితే అద్భుతంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. నేను నా బెస్ట్ సినిమాలన్నీ తెలుగులోనే చేశాను. సరస్వతి లాంటి కథ చాలా అరుదుగా వస్తుంది.  ఇలాంటి కథ చెప్పడానికి ధైర్యం కావాలి. అలాంటి కథని వరలక్ష్మి చెప్పడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇది ఒక మౌనంగా ఉన్న చాలా మంది అమ్మాయిలకి  ఒక ధైర్యాన్నిస్తుంది. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్
 
ప్రొడ్యూసర్ స్వప్న దత్ మాట్లాడుతూ,  ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూశాను. చాలా నచ్చింది. తప్పకుండా ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో చూస్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ. తప్పకుండా ఇది ఒక మంచి సినిమాగా నిలిచిపోతుంది. ఈటీవీ గ్రేట్ కంటెంట్ ని అందిస్తుంది. వరలక్ష్మి చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దింది. తప్పకుండా ఈ సినిమా చాలా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
 
హీరోయిన్ ప్రియమణి మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి అద్భుతమైన సినిమాలో భాగంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది మనసులో నిలిచిపోయిన కథ. కథ చెప్పినప్పుడు చాలా నచ్చింది. ఈ జర్నీ నాకొక కేక్ వాక్ లా అనిపించింది. వరలక్ష్మి చాలా అద్భుతంగా ప్లాన్ చేసింది. తను అద్భుతమైన డైరెక్టర్. సినిమాకి ఏం కావాలో తనకి పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు. ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ థాంక్యూ. ఇలాంటి సినిమాలు ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను
 
పూజా శరత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ,  నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వరలక్ష్మికి థాంక్యూ. సినిమాకి అందరూ చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. సినిమా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్ కి వచ్చి సినిమా చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను
 
నికోలాయ్ సచ్‌దేవ్‌ మాట్లాడుతూ, సరస్వతీ అద్భుతమైన సినిమా. పూజ సైలెంట్ కిల్లర్ లా పని చేసింది. సరస్వతి లాంటి ఒక మంచి సినిమా వరలక్ష్మి చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. వరలక్ష్మి విషయంలో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సరస్వతి టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది.
 
ఈటీవీ విన్ కంటెంట్ హెడ్ నితిన్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ.. వరలక్ష్మి గారు బోర్న్ డైరెక్టర్.  అందరూ 9టు 5 జాబ్ చేస్తారు. 9 టు 5 షూటింగ్ ఫస్ట్ టైం చూశాను. వరలక్ష్మి గారి సెట్ లో అంతా చాలా ప్లాన్డ్ గా ఉంది. చాలా ఫోకస్డ్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. వరలక్ష్మి గారికి జస్ట్ బిగినింగ్ మాత్రమే. వారి  నుంచి చాలా అద్భుతమైన కంటెంట్ రాబోతుంది. సరస్వతి వెరీ ఎంగేజింగ్ ఫిలిం.  థియేటర్స్ లో చూడండి. తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు
 
డైరెక్టర్ బి నందిని రెడ్డి మాట్లాడుతూ..  రాధిక గారు సిమ్రాన్ గారు శరత్ కుమార్ గారు అందరినీ ఒక చోట చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. వరలక్ష్మి గారు స్క్రీన్ మీద ఎంత అందంగా ఉన్నారో డైరెక్టర్గా కూడా అంత హుందాగా కనిపిస్తున్నారు.  ప్రతి క్యారెక్టర్ ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాని చూడడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను. యాక్టింగ్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. తప్పకుండా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద చాలా పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను
 
హీరోయిన్ సిమ్రాన్ మాట్లాడుతూ..  సరస్వతి ఈవెంట్ కి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ట్రైలర్ చూశాను. చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది. మంచి సస్పెన్స్ ఉంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మార్చి 6 కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను
 
సప్తగిరి మాట్లాడుతూ...  వరలక్ష్మి గారికి హాట్సాఫ్. 25 రోజుల్లో ఈ సినిమాని మంచి క్యాలిటీలో కంప్లీట్ చేశారు. ఇందులో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. మా సరస్వతి దేవికి లక్ష్మీ కటాక్షం ప్రాప్తిరస్తు. వరలక్ష్మి గారు గెలవాలి. మా అందరినీ గెలిపించాలి తప్పకుండా ఈ సినిమా చాలా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుంది. ఈ వేడుకలో మూవీ యూనిట్ అందరూ పాల్గొన్నారు.

ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు నేను సిద్ధంగా వున్నాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు నేను సిద్ధంగా వున్నాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ఆదివారం కూడా జరిగాయి. సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత సైనిక దాడులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దేశంలోని బాలిస్టిక్ క్షిపణి స్థావరాలపై భారీ బాంబులు వేసి, యుద్ధనౌకలను అమెరికా బాలిస్టిక్స్ తుడిచిపెట్టాయి. దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు టెహ్రాన్ పైన ఆకాశంలోకి పొగలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఖమేనీ, ఇతర సీనియర్ నాయకుల మరణంతో పాటు 200 మందికి పైగా పౌరులు మరణించారని ఇరాన్ నాయకులు తెలిపారు. ఈ దాడులకు ఇరాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది.

హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత.. దేశంలో పెట్రో ధరలు భగ్గు?

హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత.. దేశంలో పెట్రో ధరలు భగ్గు?ఇరాన్‌పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా వైమానికి దాడులు చేపట్టాయి. దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ హతమయ్యారు. అయితే, ఈ యుద్ధ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‍‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగనున్నాయి. గత శుక్రవారమే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెస్ట్ క్రూడ్ ధర ఏడు నెలల గరిష్ట స్థాయి 72.87 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. అయితే, ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల పరిణామాలు, హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత వార్తలతో సోమవారం మార్కెట్లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే సరికి ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఖమేనీ మృతిపై ప్రియాంకా మండిపాటు - కన్నుకు కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని గుడ్డిది చేస్తుంది...

ఖమేనీ మృతిపై ప్రియాంకా మండిపాటు - కన్నుకు కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని గుడ్డిది చేస్తుంది...ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యపై కాంగ్రెస్ మహిళా నేత ప్రియాంకా గాంధీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కన్నుకు కన్ను సిద్ధాంతం ప్రపంచాన్ని గుడ్డిది చేస్తుంది అన్న మహాత్మా గాంధీ మాటలను ప్రియాంకా గాంధీ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.

అశ్లీల వీడియోపై తితిదే చైర్మన్ వివరణ.. సన్నాసులకు ఎడిటింగ్ కూడా సరిగ్గా రాదు (వీడియో)

అశ్లీల వీడియోపై తితిదే చైర్మన్ వివరణ.. సన్నాసులకు ఎడిటింగ్ కూడా సరిగ్గా రాదు (వీడియో)తితిదే చైర్మన్, ప్రముఖ మీడియా సంస్థ అధినేత బీఆర్ నాయుడు ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై ఆయన ఆదివారం సుధీర్ఘ వివరణ ఇచ్చారు. 'కొందరు తన ప్రతిష్టకు భంగ కలిగించేందుకు నకిలీ డీప్ ఫేక్ వీడియోను సృష్టించి వ్యాప్తి చేస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి తన రూపాన్ని అనుకరిస్తూ వీడియోలు తయారు చేసి, తనను వ్యక్తిగతంగా అప్రతిష్టపాలుచేసేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నార'ని ఆయన పేర్కొన్నారు.

చరిత్రలో అత్యంత క్రూరుడైన ఖమేనీ మరణించాడు.. ట్రంప్ ప్రకటన

చరిత్రలో అత్యంత క్రూరుడైన ఖమేనీ మరణించాడు.. ట్రంప్ ప్రకటనచరిత్రలో అత్యంత క్రూరుడైన ఖమేనీ చనిపోయాడు. ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అతడి వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారందరికీ దక్కిన న్యాయం అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దేశాలు జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే.

Watch More Videos

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com