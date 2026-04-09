Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (17:37 IST)

సికింద్రాబాద్ గణేష్ టెంపుల్‌లో సర్కార్ బాయి పూజా కార్యక్రమం

Sriram Nirmala and Sai Keerthana—Dasya Nayak clapped the clapboard.
తెలంగాణ సామాజిక నేపథ్యంతో రాబోతున్న చిత్రం ‘సర్కార్ బాయి’. శ్రీరామ్ నిమ్మల, సాయి కీర్తన హీరోహీరోయిన్లుగా, లారా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘సర్కార్ బాయి’ చిత్రానికి సికింద్రాబాద్ గణేష్ టెంపుల్‌లో పూజా కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.
 
ముహూర్తం కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్మాత తుమ్మల ప్రఫుల్ రాం రెడ్డి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయగా, దర్శకుడు లారా సీన్ డైరెక్షన్ చేశారు. ముహూర్తం షాట్‌ను తెలంగాణ ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ అధికారి దాస్య నాయక్ క్లాప్ కొట్టారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ కు అతిథులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
 
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు లారా మాట్లాడుతూ..1985 సంవత్సరంలో జరిగిన నీటి సంఘటనలు, కుల వివక్షత వంటి అంశాలను ఆధారంగా తీసుకుని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
 
ప్రజల సమస్యలను ప్రతిబింబించే కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి ఆదరణ పొందుతుందనే నమ్మకాన్ని మూవీ యూనిట్ వ్యక్తం చేసింది. ప్రేక్షకులు ఈ సామాజిక కథాంశంతో వచ్చే చిత్రాన్ని ఆదరించాలని డైరెక్టర్ కోరారు
 
మూవీ ముహూర్తం కార్యక్రమానికి  వచ్చిన ప్రముఖ దర్శకులు  ప్రేమ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సంస్కృతిలో  భాగంగా వచ్చే సినిమాలను ఆదరించాలని  ఆయన కోరారు
 
ఈ చిత్రంలో హీరోగా శ్రీరామ్ నిమ్మల, హీరోయిన్‌గా సాయి కీర్తన నటిస్తున్నారు. ప్రధాన తారాగణంలో బాహుబలి ప్రభాకర్, నాగ మహేష్, దిల్ రమేష్, చలాకీ చంటి, చిట్టిబాబు, శివాని రెడ్డి, నుపూర్ ముఖర్జీ, అతిధి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మోహన్ బైరాగి, రవి, చార్వాక , మేనేజర్ మధు, తదితరులు పాల్గొన్నారు
 
ఇంకా మిగిలిన నటీనటులను త్వరలో ఖరారు చేసి, ఈ నెలలోనే చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. గణేష్ టెంపుల్‌లో నిర్వహించిన ముహూర్తం కార్యక్రమంలో మూవీ టీం సందడి చేయడం ఆకట్టుకుంది. 

అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్- 2029 ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష పోరు?

అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్- 2029 ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష పోరు?2029 ఎన్నికలు అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ అనే ప్రత్యక్ష పోరు చుట్టూ తిరగవచ్చు. రాజధాని సమస్యపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే తన వైఖరిని చాలాసార్లు మార్చుకున్నారు. ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, అమరావతిని శాసన రాజధానిగా, కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా మూడు రాజధానుల నమూనాను ముందుకు తెచ్చారు. ఆ ప్రణాళిక తీవ్ర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొని, క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నడూ కార్యరూపం దాల్చలేదు.

పెద్దల అజాగ్రత్త: ఆడుకుంటూ భవనం పైనుంచి కిందపడ్డ చిన్నారి, వీడియో

పెద్దల అజాగ్రత్త: ఆడుకుంటూ భవనం పైనుంచి కిందపడ్డ చిన్నారి, వీడియోఅపార్టుమెంట్ జీవితాలు ఎక్కువయ్యాయి. కనుక ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఒక వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. బెంగళూరులోని నయందహళ్లిలో సంవత్సరన్నర వయసున్న చిన్నారి ఒక భవనం పైఅంతస్తు నుంచి కిందపడింది. ఆ చిన్నారి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి, ప్రస్తుతం ఆమెకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటూ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం గుండా బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఆమె బయట ఉంచిన ఒక కుర్చీని ఎక్కింది. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి కిందపడిపోయింది. పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు కదా అని పెద్దలు ఎంతమాత్రం వదిలేయకూడదని ఈ ఘటన చెపుతోంది

శివాలయంలో గంట కొట్టిన మహిళ, షాక్‌తో అక్కడికక్కడే మృతి, వీడియో

శివాలయంలో గంట కొట్టిన మహిళ, షాక్‌తో అక్కడికక్కడే మృతి, వీడియోశివాలయంలో పూజ చేసేందుకు వెళ్లి గుడిలో వున్న గంటను కొట్టిన మహిళ విద్యుత్ షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. శివాలయంలో ప్రతిరోజూ పూజ చేసి వెళ్లడం ఆమెకి అలవాటు. అదేవిధంగా ఆమె ఆలయంలో పూజ చేసేందుకు వెళ్లింది. గుడి ద్వారానికి బైట వున్న గంటను కొట్టగానే విద్యుత్ షాక్ తగిలి ఆమె అక్కడిక్కడే కుప్పకూలి మరణించింది. ఈ గంటలోకి విద్యుత్ ఎలా వచ్చిందని పరిశీలించగా... గుడి పైన హైటెన్షన్ వైర్లు వెళ్లాయి.

నీటి కొరత... రాయలసీమలో చిరుతల సంచారం.. వీధికుక్కలు చిరుతను చంపేశాయ్!

నీటి కొరత... రాయలసీమలో చిరుతల సంచారం.. వీధికుక్కలు చిరుతను చంపేశాయ్!రాయలసీమ వ్యాప్తంగా మానవ నివాస ప్రాంతాల్లోకి చిరుతలు చొరబడుతున్నాయి. తీవ్రమైన నీటి కొరత, ఆవాసాలు తగ్గిపోవడం, పెరుగుతున్న పర్యావరణ ఒత్తిడే ఈ ధోరణికి కారణమని అటవీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. తక్షణమే సరిదిద్దే చర్యలు తీసుకోకపోతే, ఈ ప్రాంతంలో మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణ తీవ్రంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అటవీ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, దువ్వూరు మండలం, చిన్న బకరపురం గ్రామంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక ఘటనతో ఈ విషయం మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన ఒక చిరుతను వీధి కుక్కలు చంపాయి.

భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు- కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు (video)

భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు- కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు (video)భూమిని తవ్వితే బంగారు కుండలు బయటపడ్డాయి. ఆ బంగారు రాశికి కాపలాగా నల్లత్రాచు పాములు రెండు వున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దేశంలోని అంబాలా జిల్లాలో, భూమిని తవ్వుతుండగా బంగారు కుండలు బయటపడ్డాయి. ఆ బంగారానికి కాపలాగా పాములుండటాన్ని ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఆ బంగారాన్ని పొడవాటి కమ్మీతో బయటికి తీసేందుకు అధికారులు ప్రయత్నించగా ఆ పాములు కాటేస్తూ అందరినీ బయటపెట్టాయి. రెండు పాములు ఆ భారీ ఆభరణాలతో కూడిన కుండను, ఆభరణాలను వెలికి తీయనివ్వకుండా కాటేస్తూ కనిపించాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.
