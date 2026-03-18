అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీ
కన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.
కన్నడ నటుడు ధృవ్ సర్జా హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సంజయ్ దత్ - నోరా ఫతేహిల మధ్య చిత్రీకరించిన సర్కే చునార్ తేరీ సర్కే అనే ఐటమ్ సాంగ్ను విడుదల చేయగా అది పెద్ద వివాదమైంది.
దీంతో గాయని స్పందించారు. ప్రజల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి ఈ సాంగ్ను తొలగించినట్లు తెలిపారు. అనుకోకుండా జరిగిన ఈ పొరపాటుకు క్షమాపణలు అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టారు.
జరిగిన దానికి చింతిస్తున్నామని, ఎవరి మనోభావాలను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశం తమకు లేదన్నారు. లిరిక్స్లో మార్పు చేశామని, అప్డేట్ అయిన సాంగ్ త్వరలో విడుదలవుతుందని తెలిపారు. మరోసారి ఇలా జరగదని హామీ ఇస్తున్నా అని అన్నారు.