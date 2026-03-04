Sathya: నాగ చైతన్య చిత్రం వృషకర్మ లో సత్య లుక్
Vrushakarma stars Satya Luk
నాగ చైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న పౌరాణిక థ్రిల్లర్ 'వృషకర్మ'. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. చిత్ర నిర్మాతలు బుధవారం సినిమాలో సత్య లుక్ను విడుదల చేసి, బాలాజీ అనే పాత్రను పోషిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. నటుడు సత్య పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా ఈ ప్రకటన వచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో సినిమా అధికారిక హ్యాండిల్ని ఉపయోగించి, బాలాజీగా సత్య యొక్క ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసి, "టీం వృషకర్మ వారి బాలాజీ అకా సూపర్ టాలెంటెడ్ సత్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తోంది. వృషకర్మ రేపు, మార్చి 5, 2026న మధ్యాహ్నం 12:12 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. ఉదయం 10:30 గంటల నుండి ప్రసాద్ PCX స్క్రీన్లో లాంచ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది."
నటుడు జయరామ్ ఈ చిత్రంలో ప్రొఫెసర్ రంగనాథ్ అనే పాత్రను పోషిస్తున్నారని నిర్మాతలు గతంలో వెల్లడించారని గుర్తుచేసుకోవచ్చు. గత సంవత్సరం నాగ చైతన్య పుట్టినరోజున ఈ చిత్ర నిర్మాతలు ఈ చిత్ర టైటిల్ను విడుదల చేశారు. "వృషకర్మ" నుండి నాగ చైతన్య ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను కూడా మేకర్స్ ఆవిష్కరించారు. నాగ చైతన్య తన కండలు తిరిగిన శరీరాన్ని ప్రదర్శించాడు, అతను తీవ్రమైన వ్యక్తీకరణను ప్రదర్శించాడు. ఈ చిత్రం యొక్క ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ, నాగ చైతన్య "#వృషకర్మ ఇది #nc24 (sic) కోసం" అని రాశారు.
ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర LLP (SVCC) మరియు సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు BVSN ప్రసాద్, సుకుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. మీనాక్షి చౌదరి ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్యతో ప్రేమలో పడనున్నారు, ఇందులో 'లాపాటా లేడీస్' ఫేమ్ స్పార్ష్ శ్రీవాస్తవ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
అజనీష్ లోక్నాథ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ విభాగానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. రాబోయే పౌరాణిక చిత్రానికి కళా దర్శకత్వం శ్రీ నాగేంద్ర తంగాల వహించారు, గతంలో నాగ చైతన్య 'తాండేల్' చిత్రానికి పనిచేశారు.