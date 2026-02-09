తన సీజన్ 4లో, ప్రముఖ ఐపి ట్రావెల్స్ కోల్కతా, వైజాగ్, ముంబై మరియు మొహాలీకి ప్రయాణించి ఒక విభిన్నమైన లైవ్ మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం అభిమానులను ఏకం చేస్తోంది. ఒక చారిత్రాత్మక, అనుభవపూర్వకమైన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్బాక్స్, ఎంతో ఎదురుచూస్తున్న సీజన్ ఫోర్తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది. ఇది బాలీవుడ్కు చెందిన చిరస్మరణీయమైన మెలొడీలను, హిప్-హాప్ లోని ఉర్రూతలూగించే బీట్లతో మేళవిస్తుంది.
మునుపటి ఎడిషన్ల అద్భుతమైన విజయాల నేపథ్యంలో ముందడుగు వేస్తూ ఈ సంవత్సరం రాయల్ స్టాగ్ బూమ్బాక్స్, అత్యంత ఆశయపూర్వకమైనదిగా రూపొందనున్నది. దీనిలో అత్యంత పేరుప్రఖ్యాతులను పొందిన భారతీయ మరియు అంతర్జాతీయ మ్యూజికల్ టాలెంట్ల అసామాన్యమైన శ్రేణి ఉన్నది. ఈ కళాకారులు నాలుగు అద్భుతమైన యువ హబ్స్ వైజాగ్, కోల్కతా, ముంబయ్, మొహాలీల్లో మల్టీ సిటీ టూర్ చేస్తారు.
రాయల్ స్టాగ్ బూమ్బాక్స్, నేటి యువతకు అభిరుచి కలిగిన అంశాలను అల్లుకుని సాగే ఉపసాంస్కృతిక అంశాలను, జనరేషన్ లార్జ్ మ్యూజిక్ను, ఫ్యాషన్ను, ఫుడ్ని మరియు గేమింగును మేళవించే ఒక విలక్షణమైన భావాన్ని శ్రోతలకు అందిస్తుందన్న పేరుప్రఖ్యాతులు కలిగినది.
సీజన్ 4 కోల్కతాలో 21 ఫిబ్రవరి 2026న ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత వైజాగ్(మార్చ్ 7), ముంబయ్ (మార్చ్ 21), మొహాలీ (మార్చి 28)లకు తరలి వెడుతుంది. ప్రారంభించిననాటి నుండి ఈ ఫెస్టివల్, చారిత్రాత్మక బాలీఉడ్ గళాలు, డైనమిక్ హిప్-హాప్ యాక్టుల మధ్య ఉర్రూతలూగించే కొలాబరేషన్ల ద్వారా భారతదేశపు లైవ్ మ్యూజిక్ ముఖచిత్రాన్ని మార్చివేసింది. ఈ సంవత్సరపు శక్తి నిండిన లైనప్లో అంతర్జాతీయ సంచలన తార అలన్ వాకర్, ర్యాప్ సూపర్స్టార్ బాద్షా, చార్ట్టాపర్స్ అర్మాన్ మలిక్, డివైన్లు ఉన్నారు. వారితో పాటు సుస్వరం కలిగిన నీతి మోహన్, నిఖిత గాంధి, రష్మీత్ కౌర్ మరియు శ్రీరామ చంద్ర, లెజెండరీ బ్యాండ్ ఫాజిల్స్ ఉన్నారు.
ఈ ఉత్కంఠను మరింతగా పెంచుతూ హిప్హాప్ ప్రముఖులు రఫ్తార్, డీనో జేమ్స్, DJ సాహిల్ గులాటీలు కూడా ఉంటారు. సంగీతపరంగా అగ్రస్థానానికి చేరుకున్న హిట్స్, ఇంకా ఉర్రూతలూగించే పెర్ఫార్మెన్సుల అవిస్మరణీయమైన ప్రస్థానాన్ని వీరు తప్పకుండా అందిస్తారు. అంతేకాక, గేమింగ్ సెన్సేషన్ పాయల్ ధరేతో ముఖాముఖీ సందర్భంగా అభిమానులు అందరూ, ఉత్కంఠను కలిగించే గేమింగ్ ఫేస్ఆఫ్ను ఆశించవచ్చు. దీనితో ఈ సీజన్ నిజంగా మైమరపింపజేసే సాంస్కృతిక కోలాహలం కాగలదు.
రాయల్ స్టాగ్ బూమ్బాక్స్, అద్భుతమైన సౌండ్, మెరుపులను సంభాషించే ఫ్యాన్ జోన్లు మరియు కళకళలాడే కల్చరల్ షోకేసులను మేళవించే సమ్మోహనకరమైన, మల్టీ-సెన్సరీ అనుభవాలకు ప్రఖ్యాతిగాంచింది. ప్రతి ఒక్కటి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చే నగరపు విలక్షణమైన స్ఫూర్తిని స్వంతం చేసుకుంటుంది.