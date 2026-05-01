Peddi Update: పెద్ది పై ప్రేమ ఎంతుందో జూన్ 4న చూడండి : బుచ్చిబాబు సాన
నటించిన పెద్ది సినిమా విడుదల తేదీ ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్ కు మారింది. జూన్ లోనూ రెండు తేదీలను ప్రకటించారు. ఫైనల్ గా జూన్ 25న వస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ లెటర్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఆ సినిమా కోసం తన సినిమాను వాయిదా వేసుకున్న అఖిల్ అక్కినేని.. లెనిన్ జూన్ 25నే వస్తున్నట్లు నాగార్జున ఇటీవలే స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక పెద్ది లో ఐటెం సాంగ్ లో శ్రుతి హాసన్ కూడా నటించింది. ఈ సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాత, సుకుమార్ లు పెద్ది సినిమా అప్ డేట్ ఇచ్చారు.
ముందుగా దర్శకుడు బుజ్జిబాబు
మాట్లాడుతూ, ఏప్రిల్ 30 న మా పెద్ది రానందుకు క్షమించండి...జూన్ 4 న వస్తున్నందుకు ఆశీర్వదించండి. పెద్ది ఎమోషన్ రైడ్. పెద్ది గాడిని మీ హృదయం నుండి తీసేయడం అంత ఈజీ కాదు. రామ్ చరణ్ సార్ మీదనా ప్రేమ జూన్ 4న చూడండి అని తెలిపారు. సుకుమార్ మాట్లాడుతూ,
రంగస్థలం తర్వాత ఆ చిరునవ్వు ఉంటుందా లేదా అనుకున్నా. సతీష్ గారు మంచి నిర్మాత కావాలని అందరం అనుకున్నాం. రామ్ చరణ్ గారు హీరోగా, బుచ్చి బాబుతో సినిమా అంటే ఆయన ప్రేమ, అదృష్టం కూడా అని తెలిపారు. ఈ సినిమాలో చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ ga నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ శివరాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సహకారంతో వృద్ధి సినిమాస్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది.