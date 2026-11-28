Seetannapeta Gate : వినూత్నమైన కథగా సీతన్నపేట గేట్ : హీరో వేణు గోపాల్
వేణు గోపాల్ హీరోగా నిపుణ్, కిస్లే చౌదరి, సురభి తివారి, రఘురాం రెడ్డి, పార్థు, 8 పీఎం సాయి కుమార్, సుధీక్షజ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సీతన్నపేట గేట్ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 4న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు వి. సముద్ర, హీరో విజయ రామరాజు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
Seethannapeta Gate Hero Venu Gopal, V. Samudra, Vijaya Rama Raju and others
దర్శకుడు వి. సముద్ర మాట్లాడుతూ* .. ‘‘సీతన్నపేట గేట్’ చిత్రాన్ని వైఎంఆర్ సార్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఈ మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్న నారాయణ సార్కి, బుజ్జి గారికి కంగ్రాట్స్. ఈ మూవీలోని ప్రతీ పాత్ర వైల్డ్గా ఉంటుంది. రాం గోపాల్ వర్మ దగ్గర పని చేసిన రాజ్ కుమార్ గారు కూడా అంతే వైల్డ్గా ఉంటారు. మ్యూజిక్ చాలా ట్రెండీగా ఉంది. యోగి ఫోటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది. హీరో వేణు ఎంతో నేచురల్గా కనిపిస్తున్నాడు. మంచి సినిమాను ఆడియెన్స్ ఆదరిస్తారు. డిసెంబర్ 4న ‘సీతన్నపేట గేట్’ మూవీని చూడండి. అందరూ కచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు’ అని అన్నారు.
చిత్ర దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఐదు సాంగ్స్, ఎలివేషన్స్ అంటూ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలా మాత్రం ఉండదు. ఇందులోని ట్విస్టులు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. నేను విన్న యదార్థ సంఘటనలకు నా కల్పనను జోడించి తీశాను. మేకింగ్, లైటింగ్ కొత్తగా ఉంటుంది. కథ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంటర్వెల్, క్లైమాక్స్ అందరూ చర్చించుకునేలా ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
నిర్మాత వైఎంఆర్ మాట్లాడుతూ, మా సినిమా అందరికీ నచ్చేలా ఉంటుంది. తెలుగులో మా సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్న బుజ్జి గారికి థాంక్స్. జెమినీ ల్యాబ్స్ అధినేత మనోహర్ గారి ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ మూవీని తెలుగులోకి తీసుకు వచ్చాను. అందరూ మా చిత్రాన్ని చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
వేణు గోపాల్ మాట్లాడుతూ, ఈ జర్నీలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాం. ఎంతో మంది నిర్మాతలు మారారు. చివరకు ఈ సినిమా అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంది. కొత్త వాళ్లందరం కలిసి చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని మీడియా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మాస్ సినిమాల్ని ఇష్టపడే వారందరికీ మా ‘సీతన్నపేట గేట్’ కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. రాజ్ కుమార్ గారు ఈ మూవీ కోసం ప్రాణం పెట్టారు. ‘సీతన్నపేట గేట్’ చిత్రంతో అద్భుతం జరుగుతుందని నమ్ముతున్నాను’ అని అన్నారు.
విజయ రామరాజు మాట్లాడుతూ* .. ‘‘సీతన్నపేట గేట్’ సినిమాకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ మంచి పేరు రావాలి. వేణు నాకు మంచి స్నేహితుడు. వేణుకి ఈ చిత్రంతో మంచి విజయం దక్కాలి. డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్ తొలినాళ్లలో నాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. వైఎంఆర్ గారికి లాబాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ‘సీతన్నపేట గేట్’ సినిమాని ప్రేక్షకులు చూసి సపోర్ట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
నటుడు, దర్శకుడు బాబు, నిర్మాత రవి, *కెమెరామెన్ యోగి రెడ్డి , డైలాగ్ రైటర్ రవి, లిరిసిస్ట్ మణికంఠ మాట్లాడుతూ, ‘‘సీతన్నపేట గేట్’ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డారు అని అన్నారు.