GV Narayana Rao: సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు కన్నుమూత - ఇండస్ట్రీ సంతాపం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్నేహితుడు సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు (73) కన్నుమూశారు. గత కొన్నాళ్లుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, బుధవారం సాయంత్రం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తున్న సినీ ప్రముఖులు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపింది.
GV Narayana Rao
మద్రాస్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో శిక్షణ తీసుకున్న నారాయణరావు రజనీకాంత్,చిరంజీవి కి నారాయణరావు మంచి మిత్రులు. అంతులేని కథ, ముత్యాల పల్లకి, అంగడి బొమ్మ , చిలకమ్మ చెప్పింది , గ్యాంగ్ లీడర్, హిట్లర్ వంటి సినిమాల్లో నటించారు దేవాంతకుడు, ఇంటికో రుద్రమ్మ , యముడికి మొగుడు, పెళ్ళినీకు శుభం నాకు సినిమాలను నిర్మించారు
కృష్ణా జిల్లా, కురుమద్దాలి గ్రామంలో జన్మించిన నారాయణరావు 1976 లో వచ్చిన అంతులేని కథ సినిమా ద్వారా వెండితెరకు పరిచయం అయిన నారాయణరావు పలు టి.వి.సీరియళ్లలో కూడా నటించారు. నారాయణరావు మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్. నారాయణ రావు చివరి చిత్రం "ఆలోచన"
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణ రావు (73) బుధవారం సాయంత్రం అనారోగ్యంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. ఈ విషాద వార్తను నటి కరాటే కల్యాణి సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఆయన మృతి పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా కురుమద్దాలి గ్రామంలో జన్మించిన నారాయణ రావు, బాల్యం నుంచి కళల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. భరతనాట్యం, కూచిపూడితో పాటు నటనలోనూ ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నారు. మద్రాస్ ఫిల్మ్ ఇనిస్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొందిన ఆయన, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కు సహపాఠి. 1976లో దిగ్గజ దర్శకుడు కె. బాలచందర్ తీసిన ‘అంతులేని కథ’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. విశేషమేమిటంటే, తొలి చిత్రంలోనే తన నటనకు గాను ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నంది అవార్డును అందుకుని తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.
దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన సినీ ప్రస్థానంలో 100కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. ‘చిలకమ్మ చెప్పింది’, ‘గ్యాంగ్ లీడర్’, ‘హిట్లర్’, ‘యముడికి మొగుడు’ వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలలో ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. నటుడిగానే కాకుండా ‘దేవాంతకుడు’, ‘ఇంటికో రుద్రమ్మ’, ‘యముడికి మొగుడు’ వంటి చిత్రాలకు నిర్మాతగానూ వ్యవహరించారు. చిరంజీవి, రజనీకాంత్లతో ఆయనకు మంచి స్నేహసంబంధాలు ఉన్నాయి. వెండితెరతో పాటు పలు టీవీ సీరియళ్లలోనూ నటించి ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు.