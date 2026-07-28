Pavala Shyamala mruti: ఉస్మానియా లో సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల మంగళవారం తెల్లవారుజామున మరణించారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె, హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మంగళవారం 1:52 గంటల సమయంలో ఆమెకు తీవ్రమైన గుండెపోటు (హార్ట్ ఎటాక్) రావడంతో మరణించినట్లు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వైద్యులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Pavala syamala
ప్రస్తుతం ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఆసుపత్రిలోని మార్చురీలో భద్రపరిచారు.కూతురి దీనస్థితి..పావలా శ్యామల గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వృద్ధాప్య సమస్యలతో జీవన పోరాటం సాగిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటే ఉన్న ఆమె కుమార్తె కూడా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు వెండితెరపై నవ్వులు పూయించిన నటి, చివరి రోజుల్లో ఇంతటి దయనీయ స్థితిలో కన్నుమూయడం చిత్ర పరిశ్రమను మరియు అభిమానులను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. ఈరోజు సాయంత్రం అంత్యక్రియలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
1985లో 'బాబాయ్ అబ్బాయి' చిత్రంతో వెండితెర అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు, పావల శ్యామల తన కళా ప్రస్థానాన్ని నాటకరంగం మరియు రేడియోలో ప్రారంభించారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల కెరీర్లో, ఆమె 250కి పైగా తెలుగు చిత్రాలలో నటించి, చిత్ర పరిశ్రమలో సుపరిచితమైన సహాయ నటీమణులలో ఒకరిగా నిలిచారు. 'బాబాయ్ హోటల్', 'ఖడ్గం', 'ఆంధ్రవాలా', 'అతడు', 'గోలిమార్', 'బెందు అప్పారావు ఆర్.ఎం.పి.' వంటి చిత్రాలలో తన సహజమైన హాస్య సమయం మరియు చిరస్మరణీయమైన నటనతో ఆమె ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఆమెకు తొలి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టిన ఒక విజయవంతమైన నాటకం తర్వాత "పావల" అనే పేరు ఆమె గుర్తింపులో ఒక భాగంగా మారింది.
తెలుగు సినిమాకు ఆమె చేసిన అపారమైన సేవ ఉన్నప్పటికీ, ఆ సీనియర్ నటి తన చివరి రోజుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడ్డారు. ఆమె కరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధి, అధిక రక్తపోటు, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి వంటి వయసు సంబంధిత అనేక అనారోగ్యాలతో పోరాడారు. అదే సమయంలో, ఆమె కుటుంబం పడిన కష్టాలు కూడా సంవత్సరాలుగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ఆ సీనియర్ నటి మరణం పట్ల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తోంది. నటీనటులు, చిత్రనిర్మాతలు, అభిమానులు ఆమె అద్భుతమైన ప్రస్థానానికి హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సంతాపాన్ని ప్రకటన చేసింది.