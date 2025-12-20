శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (17:48 IST)

శంబాలా సినిమా చాలా డిఫరెంట్ కథ, సక్సెస్ కొట్టబోతున్నాం: నిర్మాతలు

Shambala - Rajasekhar Annabhimoju, Mahidhar Reddy
Shambala - Rajasekhar Annabhimoju, Mahidhar Reddy
శంబాలా సినిమాలో హారర్ తో పాటు సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్ కలిపి ఉంటాయి. మైత్రి వాళ్ళు మా సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా పాజిటివ్. హీరో, హీరోయిన్స్ తో పాటు సినిమాలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అని నిర్మాతలు రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి  తెలిపారు.
 
ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించిన చిత్రం ‘శంబాల’. డిఫరెంట్ హారర్ ఎంటర్ టైనర్ గా రూపొందిన ఈ మూవీకి యగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించారు. అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల సంగీతాన్ని అందించారు.. డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోచేయబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర నిర్మాతలు రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి మీడియాతో ముచ్చటించి చిత్ర విశేషాలు చెప్పారు. 
 
 ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ వినగానే మీకు నచ్చింది ఏంటి? 
స్క్రిప్ట్ కన్నా ముందు స్టోరీ. కథ బాగా నచ్చడంతో డివోషనల్, హారర్ ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ కావడంతో వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి రంగంలోకి దిగాము. ముందుగా ఆది సాయి కుమార్ తో వేరే కథ అనుకున్నాం కానీ, ఇంతలో ఈ స్టోరీ రావడంతో ఆది సాయి కుమార్ తో ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేశాము.
 
 బడ్జెట్ పరంగా ఎలా ముందుకెళ్లారు? 
ఈ రేంజ్ గా జనాల్లోకి పోతుందని అనుకోలేదు. మొదట కొంచెం బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత బడ్జెట్ పెంచి హై క్వాలిటీతో ఈ సినిమా ఫినిష్ చేశాము. ఈ స్టోరీ బాగా వర్కవుట్ అవుతుందని నమ్మి, ఈ కథపై ఇన్వెస్ట్ చేశాము. 
 
 ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు సేఫ్ జోన్ లోకి వచ్చారు? 
ఇప్పటికే జరిగిన బిజినెస్ తో సేఫ్ జోన్ లోకి వచ్చాము. శాటిలైట్, ఓటీటీ రైట్స్ ద్వారా 80 శాతం రికవరీ వచ్చేసింది. ఇంకో 20 శాతం రికవరీ బ్యాలెన్స్ అంతే. థియేట్రికల్ రన్ తో లాభాల్లోకి వస్తామని నమ్ముతున్నాం. 
 
 ఆది మార్కెట్ తెలుగులోనే కాకుండా హిందీలో కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది, శంబాలాకు ఎలా ఉంది? 
ఎస్, శంబాలాకు కూడా మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి. హిందీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కూడా చేయడానికి ప్లాన్ చేశాము. తెలుగులో రిలీజ్ అయిన వారం రోజుల్లో శంబాలా హిందీ రిలీజ్ ఉంటుంది.
 
 ఇండస్ట్రీలో మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? 
మాకు అంతకుముందే ఇండస్ట్రీతో అనుబంధం ఉంది. పెద్ద సినిమాల వీడియో డీవీడీస్ హక్కులు మా వద్ద ఉండేవి. అలాగే ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పని చేశాము.     
 
 దర్శకుడిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి? 
ఆయన షార్ట్ మేకింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా థియేటర్ లో ఎలా ఉంటుందో చూశాము. చాలా బాగా వచ్చింది. మొదటి, రెండో షెడ్యూల్ తర్వాత చిత్ర బృందానికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో చాలా బాగా అవుట్ పుట్ ఇచ్చారు.
 
శ్రీ చరణ్ పాకాల సంగీతం గురించి ఏమంటారు? 
శ్రీ చరణ్ పాకాల సంగీతం మా సినిమాకు పెద్ద అసెట్. విజువల్ తో పాటు మ్యూజిక్ బాగా వచ్చింది. ఈ జోనర్ కి బాగా సెట్ అయ్యారు. 
 
 శంబాలా టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్? 
కల్కిలో వచ్చిన తరువాత శంబాలా అనేది అందరికీ తెలిసింది. శంబాలాకి ఓ మీనింగ్ ఉంది. శంబాలా ప్లేస్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి? అనేది ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది. 
 
శంబాలా సినిమాకు సీక్వల్ ఉంటుందా? 
ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ప్రాపర్ గా ఎండ్ చేశాము. సెకండ్ పార్ట్ కోసం స్మాల్ లీడ్ ఇచ్చాము. కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉండేలా క్లోజ్ చేశాము. దాని గురించి మళ్లీ ఆలోచిస్తాము. 
 
 OTT బిజినెస్ ఎలా ఉంది? 
OTT, శాటిలైట్ రైట్స్ సినిమా రిలీజ్ కి ముందే క్లోజ్ అయ్యాయి. మా సినిమాకు మంచి డిమాండ్ వచ్చింది. మా సినిమా చూసి నచ్చి ఆహా వాళ్ళు శంబాలా  ఓటీటీ రైట్స్ తీసుకున్నారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్ కొంచెం చాలెంజింగ్ అనిపించింది. మైత్రి వాళ్ళు నైజాం రైట్స్ తీసుకున్నారు. ఏపీ, సీడెడ్ ఉషా పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. 
 
 మీ తర్వాతి సినిమాలు ఏంటి? 
ప్రస్తుతం సెలెక్టెడ్ సినిమాలతో ముందుకెళ్తున్నాం. సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం.

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టు

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టుజార్ఖండ్ రాష్ట్ర రాజధాని రాంచీలో దారుణం జరిగింది. రైలులో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలిపై జవాను లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. రైలు ప్రయాణికులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన రక్షక భటుడే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ అమానుష ఘటన టాటీసిల్వాయి రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగింది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు.

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చ

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు పార్టీ శాసనసభాపక్షం, కార్యనిర్వాహక కమిటీతో సమావేశం కానున్నారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్యనిర్వాహక సభ్యులు హాజరయ్యే ఈ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహిస్తారు. జల సంబంధిత సమస్యలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై భారత్ రాష్ట్ర సమితి ఆందోళనలు చేపట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఆందోళన ప్రణాళికపై కేసీఆర్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశం తెలంగాణ భవన్‌లో జరగనుంది.

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతి

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతిమహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని వేములలో ఓ యువతిపై అదే గ్రామానికి చెందన యువకుడు అత్యాచారం చేయడంతో ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వేముల గ్రామానికి చెందిన 22 ఏళ్ల యువతి ఇంటివద్దనే వుంటోంది. గత బుధవారం నాడు రాత్రి సర్పంచ్ ఎన్నికల విజయోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో విష్ణు అనే యువకుడు ఈమె వద్దకు వచ్చాడు. తనతో మాట్లాడాల్సింది వుందని గ్రామంలోని రైతువేదిక వద్దకు తీసుకుని వెళ్లాడు.

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)ఓ వ్యక్తి జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన వంతెనకు వేలాడుతూ ప్రమాదకర స్టంట్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యంఆపరేషన్ సింధూర్‌ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్‌ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.

Watch More Videos

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com