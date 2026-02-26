Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్
టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్స్టాగ్రామ్లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,
దేవుని ప్రణాళిక కుదిరిందనే శీర్షికతో ఈ ఫోటోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ ఫోటోలను చూసి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానుల నుండి అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే యూట్యూబర్ షణ్ముఖ్ తన వివాహ తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. గతంలో, షణ్ముఖ్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దీప్తి సునైనాతో సంబంధంలో ఉన్నారు.
అయితే వీరిద్దరికీ బ్రేకప్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం వైష్ణవితో ఓ ఇంటివాడు కానున్న షణ్ముఖ్.. ఈటీవీ విన్ సమర్పణ లీలా వినోదం చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇంకా ప్రేమకు నమస్కారం అనే సినిమాలో నటించాడు. ఈ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.