Disco Santhi: ఆసుపత్రి నుంచి శాంతి శ్రీహరి డిచ్చార్జ్ - మేఘాంశ్ సినిమా ఆస్మాన్ ను హిట్ చేయండి
దివంగత రియల్ స్టార్ శ్రీహరి భార్య శాంతి శ్రీహరి (డిస్కో శాంతి) ఇటీవలే ఆసుపత్రిలో జేరారు. గత కొంతకాలంగా ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో ఆమె బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఆమె కుమారుడు మేఘాంశ్ తాజాగా ఆస్మాన్ అనే సినిమాలో కథానాయకుడిగా నటించారు. ఈ సినిమా టీజర్ ను హైదరాబాద్ లో విడుదలచేశారు. అనుకున్న సమయానికంటే 2 గంటలు ఆలస్యం కావడంతో తల్లి అనారోగ్యంతో వుండడంతో ఆలస్యమయిందని వార్తలు వినిపించాయి.
Santhi Srihari and Meghansh
అయినా, టీజర్ వేడుకలో తన తల్లి గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. తండ్రి శ్రీహరికి జోహార్లు అర్పిస్తూ సినిమావిశేషాలు పంచుకున్నారు. అయితే డిస్కో శాంతి తాను ఆసుపత్రి నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చినట్లు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.
శాంతి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అప్డేట్ ఇచ్చారు. నవ్వుతున్న ఎమోజీలతో "ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను" అని ఆమె రాశారు. ఆసుపత్రిలో ఉన్న తన ఫోటోను కూడా ఆమె పోస్ట్ చేయడంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఆ ఫోటోలో ఆమె ఆసుపత్రి గౌన్ ధరించి, ముక్కుకు ఆక్సిజన్ ట్యూబ్ (నాసల్ కాన్యులా) అమర్చుకుని కనిపించారు. ఆమె ఎందుకు ఆసుపత్రిలో చేరారు లేదా ఎంతకాలం అక్కడ ఉన్నారు అనే వివరాలను ఆమె వెల్లడించలేదు.
శాంతి కుమారుడు మేఘాంశ్ శ్రీహరి (వయసు 26) తనకు వచ్చిన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ, తన తల్లి ఆసుపత్రిలో చేరడం గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ఆమె మరో కుమారుడు శశాంక్ శ్రీహరి కూడా దీని గురించి బహిరంగంగా ఏమీ చెప్పలేదు. శాంతి ఆరోగ్యం పట్ల అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె పోస్ట్ కింద ఒకరు ఇలా రాశారు: "మీ కుమారులకు మరొక తల్లి ఉండరు, కాబట్టి వారి కోసం ధైర్యంగా జీవించండి. ఒక దశలో వారికి తల్లి అవసరం ఉంటుంది, కాబట్టి మీ పిల్లల కోసం జీవించండి, ఒత్తిడి లేకుండా బతకండి, మరింత బలంగా తిరిగి రండి." అన్నారు.