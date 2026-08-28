Sharva: పల్లెటూరి కుర్రాడి గా భోగి చిత్రంలో తోబుట్టువులతో శర్వా
పల్లెటూరి కుర్రాడిగా శర్వా మరోసారి కనిపిస్తున్నారు. సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న భోగి' చిత్రంలో ఆయన నటిస్తున్న లుక్ ను విడుదల చేశారు. రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని రాఖీ స్పెషల్ పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
Sharwa and his siblings
ఈ స్పెషల్ పోస్టర్లో పల్లెటూరి వాతావరణం, ఆత్మీయమైన కుటుంబ అనుబంధాలు ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తున్నాయి. శర్వా తన తోబుట్టువులతో కలిసి కూర్చుని తాటికాయలను కొట్టి అందరికీ పంచుతూ కనిపించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తోబుట్టువుల మధ్య ప్రేమ, అనుబంధంతో పాటు పల్లె జీవనశైలిని ప్రతిబింబించేలా ఈ పోస్టర్ను అందంగా డిజైన్ చేశారు.
శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్నారు. ,లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు., గ్రామీణ యువతిగా అనుపమ పరమేశ్వరన్ లుక్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం 1960 నేపథ్యంలో తెలంగాణ–మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని ఓ ఫిక్షనల్ విలేజ్ లో సాగుతుంది. గ్రామీణ నేపథ్యం, బలమైన భావోద్వేగాలు, భారీ యాక్షన్ తో రూపొందుతున్న 'భోగి' ప్రేక్షకులకు సరికొత్త సినీ అనుభూతిని అందించనుంది.
ఇక ఈ సినిమాకు సినిమాటోగ్రాఫర్ కిషోర్ కుమార్ విజువల్స్తో తెరపై ఆవిష్కరిస్తుండగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో తన మాస్ బీజీఎమ్, ఎమోషనల్ స్కోర్తో యాక్షన్ సన్నివేశాలను మరింత ఎలివేట్ చేయనున్నారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.