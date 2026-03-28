శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 28 మార్చి 2026 (18:15 IST)

Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డి

biker poster - Director: Abhilash Reddy
biker poster - Director: Abhilash Reddy
శర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ అడ్వంచరస్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX,  PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే గ్లింప్స్‌లు, పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై హ్యుజ్ బజ్‌ క్రియేట్ చేశాయి. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అభిలాష్ రెడ్డి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
బైకర్ ఆడియన్స్‌కు ఎలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది?
బైకర్ 100% థియేటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చే సినిమా. డాల్బీ విజన్‌లో కూడా షూట్ చేశాం. ట్రైలర్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా సౌండ్ డిజైన్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా థియేటర్‌లో చాలా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటుంది.
 
ఈ కథ రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్?
బైక్ అనేది అందరికీ ఒక ఎమోషన్. నాకు పర్సనల్‌గా ఆ ఎమోషన్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇందులో రేసింగ్‌తో పాటు చాలా మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంది. ఫాదర్-సన్ మధ్య ఉండే ఎమోషన్ ఆడియన్స్‌కి ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
 
షూటింగ్‌లో మీరు ఎదుర్కొన్న చాలెంజెస్ ఏమిటి?
ఈ సినిమాలో రేసింగ్ సీక్వెన్స్‌లను రియల్ రేసర్స్‌తో షూట్ చేశాం. షూట్ చేసినప్పుడు చాలా యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి. ఒక షాట్ చేసిన తర్వాత రెండు గంటలు బ్రేక్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది.  కేవలం యాక్షన్‌కే 60 రోజులకు పైగా పట్టింది.
 
ఈ సినిమా రెండు టైమ్‌లైన్స్‌లో జరుగుతుంది. 90స్‌లో టూ స్ట్రోక్ బైక్స్ ఉండేవి, అవి ఇప్పుడు లేవు. వాటిని డిజైన్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఇందులో రేసింగ్ ఇండోనేషియాలో షూట్ చేశాం. ఆ బైక్స్ అన్నీ మళ్లీ ఇండియాకు తీసుకురావడం కూడా చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. అలాగే ఈ సినిమా కోసం న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా నుంచి రేసర్స్ ని రప్పించాము.
 
ఇండియాలో ఈ స్పోర్ట్స్ ఉందా?
ఉంది. కానీ రావాల్సిన పాపుపరిటీ రాలేదు. ఇందులో రాజశేఖర్ గారి క్యారెక్టర్‌తో ఇదే అంశాన్ని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇండియాలో శ్యామ్ కొఠారి అనే వెటరన్ రేసర్ ఉన్నారు. కానీ ఆయనకి క్రికెట్‌లో కపిల్ దేవ్‌కి వచ్చినంత గుర్తింపు రేసింగ్‌లో రాలేదు.ఈ రేసింగ్ స్పోర్ట్ మనకి ఎప్పటినుంచో ఉంది, కాకపోతే ఇందులో కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ. కపిల్ దేవ్‌కి ఉన్నంత గుర్తింపు శ్యామ్ కొఠారికి కూడా రావాలనేదే నా మోటివ్. ఇది ఫిక్షనల్ స్టోరీ అయినప్పటికీ రేసింగ్ విషయంలో కొన్ని ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్‌ను ఇన్స్పిరేషన్‌గా తీసుకున్నాం.
 
-రాజశేఖర్ గారు కోచ్ అలాగే ఫాదర్ క్యారెక్టర్‌లో కనిపిస్తారు. ఆయన క్యారెక్టర్ రెగ్యులర్ ఫాదర్‌లా ఉండదు. ఆయన చుట్టూ ఒక కథ తిరుగుతుంది. ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ చేయడంతో ఎమోషన్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయ్యింది.
 
ఎఫ్ వన్ చూసిన ఆడియన్స్‌కి ఈ సినిమా ఎలాంటి కొత్తదనం ఇస్తుంది?
ఎఫ్ వన్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటికీ నా సినిమా పూర్తి అయిపోయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌లో ఉంది. ఎమోషన్, డ్రామా పరంగా రెండు కూడా చాలా డిఫరెంట్ సినిమాలు.
 
ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలంటే నిర్మాతల సపోర్ట్ చాలా ఉండాలి కదా?
యూవీ క్రియేషన్స్‌లో చేసిన ప్రతి సినిమా విజువల్‌గా, టెక్నికల్‌గా చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటుంది. కథ నచ్చితే ఆ కథ కోసం ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఖర్చు చేస్తారు.
 
ఇండోనేషియాలో ఈ సినిమా క్లైమాక్స్‌ను షూట్ చేశాం. అక్కడ రేసింగ్ షూట్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్స్ వాళ్లే అక్కడ వద్దనుకున్నారు. అలాంటి లోకేషన్‌లో మేము సెట్ వేసి మరీ చేశాం. ఎందుకంటే ఈ కథకి అలాంటి ప్రాంతం కావాలి.
 
శర్వానంద్ గారు ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చాలా సర్ప్రైజ్‌గా ఉంది కదా. ఈ క్యారెక్టర్ విషయంలో ఆయన ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు?
ఈ సినిమా కోసం ఆయన దాదాపుగా 23 కేజీలు తగ్గారు. కథ చెప్పినప్పుడే బైకర్ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి అని మేము ఫిక్స్ అయ్యాము. ఆయన ఈ సినిమా కోసం దాదాపు 6 నెలలు బ్రేక్ తీసుకుని ఫిజికల్‌గా, మెంటల్‌గా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఈ సినిమాలో ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ టెర్రిఫిక్‌గా ఉంటుంది. శర్వా గారు ఈ సినిమాను తన కెరీర్‌లో బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పారు. సినిమాపై ఆయనకున్న నమ్మకంతోనే ఖచ్చితంగా బ్లాక్‌బస్టర్ కొడుతున్నాం అని చెప్పారు.
 
ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు అందరిలో ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. శర్వానంద్ గారు, రాజశేఖర్ గారు, నిర్మాతలు అందరి నమ్మకం వల్లే ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది.
 
బైకర్‌లో మీరు అచీవ్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఏమిటి?
ఈ స్పోర్ట్‌ను షూట్ చేయడమే చాలా టఫ్. ఆ స్పోర్ట్ ని స్క్రీన్‌పైకి తీసుకురావడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. అలాగే ఈ సినిమాలో చాలా మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంది.
 
-మాళవిక ఈ సినిమాలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించింది. సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ పాత్రకి మాళవిక గారినే ఎందుకు తీసుకున్నామో ఆడియన్స్‌కి అర్థమవుతుంది.
 
-రాజశేఖర్ గారు, శర్వా గారు, మాళవిక గారు అందరూ కూడా సింగిల్ సిట్టింగ్‌లో ఈ కథను యాక్సెప్ట్ చేశారు. నిర్మాతలు ఫస్ట్ కాపీ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అందరం సినిమా మీద చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నాం.
 
ట్రైలర్ చూశాక ప్రభాస్ గారి రియాక్షన్ ఏమిటి?
ప్రభాస్ గారు వంశీ గారితో ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉందని చెప్పారు. ఆయన మా సినిమా కోసం ట్వీట్ చేయడం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది.
 
జిబ్రాన్ మ్యూజిక్ గురించి?
జిబ్రాన్ ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. చివరి 40 నిమిషాలు ఇందులో అవుట్‌స్టాండింగ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. ఆడియన్స్ చాలా కొత్త సౌండ్‌ను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తారు.
 
మా నాన్న సూపర్ హీరో, ఇప్పుడు బైకర్‌లో కూడా ఫాదర్ ఎమోషన్ కామన్‌గా ఉంది. ఇందులో మీ రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?
నాకు మిడిల్ క్లాస్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇష్టం. నేను ఏం చేసినా కూడా ఆ మిడిల్ క్లాస్ ఎమోషన్లే షూట్ చేయగలను.
 
దిల్ రాజు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు ఏం చెప్పారు?
దిల్ రాజు గారికి ఈ సినిమా చాలా నచ్చింది. చాలా చక్కగా తీశానని చెప్పారు. నా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఆయనతోనే చేస్తున్నాను.  

ఏపీలో వైకాపా ఇకపై అధికారంలోకి రానేరాదు : పవన్ కళ్యాణ్ జోస్యం

ఏపీలో వైకాపా ఇకపై అధికారంలోకి రానేరాదు : పవన్ కళ్యాణ్ జోస్యంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైకాపా ఇకపై అధికారంలోకి రానేరాదని జనసేన పార్టీ అధినే, సినీ నటుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ జోస్యం చెప్పారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్చించే అంశంపై తీర్మానం చేసేందుకు వీలుగా శనివారం ఏపీ అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరే తీర్మానంపై ఆయన ప్రసంగించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో కాంగ్రెస్‌ బాధ్యతగా వ్యవహరించలేదని ఆరోపించారు. రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి సరైన కార్యాలయాలు లేవని, చంద్రబాబు బలమైన ఆశావాది కాబట్టి.. కార్యాలయాలు లేకపోయినా టెంట్‌ వేసుకొనైనా పని చేద్దామని ఆశించారన్నారు.

హైదరాబాదులో టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్, లాంచ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న నటి సిరి హనుమంతు

హైదరాబాదులో టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్, లాంచ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న నటి సిరి హనుమంతుహైదరాబాద్: రైతుల నేతృత్వంలోని రీజెనరేటివ్ ఫుడ్ అంటే, పునరుత్పత్తి ఆహార బ్రాండ్ టూ బ్రదర్స్ ఆర్గానిక్ ఫామ్స్, హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం. 12లో ఉన్న రత్నదీప్ స్టోర్‌లో శనివారం, 28 మార్చి 2026 నాడు జరిగిన ఒక ప్రత్యేక బ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో తమ స్వచ్ఛమైన, సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారుచేసిన ఆహార ఉత్పత్తుల శ్రేణిని అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ లాంచ్ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నటి సిరి హనుమంతు హాజరయ్యారు. స్పృహతో కూడిన ఆహార ఎంపికలు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వైపు పెరుగుతున్న సాంస్కృతిక మార్పును ప్రోత్సహించడంలో బ్రాండ్ చేస్తున్న కృషికి ఆమె రాక మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డ ఇరాన్, రోజుకి రూ. 1300 కోట్లకు పైగా ఆదాయం

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డ ఇరాన్, రోజుకి రూ. 1300 కోట్లకు పైగా ఆదాయంమనకి ఓ సామెత వుంది. వాడిని తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డాడురా అనేది. అంటే దానర్థం... ఒకడిని నాశనం చేద్దామని చూస్తే అది కాస్తా వాడికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. వాడికి పట్టిన దరిద్రం వదిలిపోయి అదృష్టం వాడిని పట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇలాగే ఇరాన్ దేశం పరిస్థితి వుంది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన దాడి చేసి తమ దారిలోకి తెచ్చుకోవాలనుకుని ఆ దేశంపై యుద్ధం ప్రకటించాయి. భీకరమైన దాడులు చేస్తున్నాయి. ఐతే ఈ దాడులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నది ఇరాన్.

సమాజానికి వైకాపా హానికరం : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

సమాజానికి వైకాపా హానికరం : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ఏపీలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైకాపా ఈ సమాజానికి అత్యంత హానికరం అని రాష్ట్ర విద్యాశాఖామంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. శనివారం ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశంలో రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా పయ్యావుల మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర భవిష్యత్‌ను నాశనం చేసేలా గత వైకాపా ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల నాటకమాడిందని మండిపడ్డారు.

బెంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత హస్తినను కైవసం చేసుకుంటాం : మమతా బెనర్జీ

బెంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత హస్తినను కైవసం చేసుకుంటాం : మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఢిల్లీ కోటను కైవసం చేసుకుంటామని టీఎంసీ అధినేత్రి, ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. ముర్షిదాబాద్‌లో శుక్రవారం రామనవమి శోభాయాత్ర జరుగుతున్న సమయంలో ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. బెంగాల్‌ను ధ్వంసం చేయాలని చూస్తే బీజేపీ దేశంలో అధికారాన్ని కోల్పోవడం ఖాయమని అన్నారు. త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఢిల్లీని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి ముందుకువెళ్తానన్నారు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
