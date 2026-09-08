Anaswara Rajan look: కాకా చిత్రానికి అనస్వర రాజన్ హృదయం అని కితాబు
రాబోయే తెలుగు చిత్రం 'కాకా' నిర్మాతలు, నటి అనస్వర రాజన్కు ఆమె పుట్టినరోజున ప్రత్యేక ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లతో సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆమెను ఈ సినిమాకు 'హృదయం' అని, చిరంజీవి కుమార్తె, మెడికల్ విద్యార్థిని అయిన అమ్ములగా అభివర్ణించారు. నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి అధికారిక ఖాతా ఈ చిత్రాలను పంచుకుంటూ, జనవరి 13, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది.
Anaswara Rajan's kaka look
ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోందని ధృవీకరించాయి. హై-ఆక్టేన్ సన్నివేశాలను, భావోద్వేగ కుటుంబ లోతులను మేళవించిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, మెగాస్టార్తో దర్శకుడు తీసిన గత హిట్ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వస్తోంది. ఇది మలయాళ బాలనటిగా మొదలై పాన్-లాంగ్వేజ్ చిత్రాల్లో ప్రశంసలు అందుకున్న అనస్వర రాజన్ కెరీర్ను హైలైట్ చేస్తుంది.