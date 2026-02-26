Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ
లిటిల్ హార్ట్స్, హే భగవంత్ సినిమాల నాయిక శివాని నాగారం. తెలుగు అమ్మాయి. ఇటీవలే హే భగవంత్ రిలీజ్ ముందుకు తిరుమల దర్శించారు. ఆ వివరాలను ఓ ప్రైవేట్ ఛానల్ కు చెప్పడంతో పెద్ద రాద్దాంతం జరిగింది. అందుకు ఆమె తాను శ్రీవాణి దర్శనం చేసుకున్నానంటూ ఆ టికెట్ కూడా చూపించింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఓ ప్రైవేట్ ఛానల్ వాళ్ళు చేసిన ఇంటర్వూలో నన్ను దేవాలయ దర్శనాల గురించి అడిగారు. షిర్డి, శ్రీశైలం, తిరుమల గురించి చెబుతుండగా.. తిరుమలలో 15 నిముషాల దర్శనం జీవితంలో మరిచిపోలేనని అన్నా. దానిని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవడంతో నేను క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.
2025 అక్టోబర్ లో తన తల్లి కలిసి ఎయిర్పోర్ట్ లో 10,500 రూపాయల దర్శనం టికెట్ తాను తన తల్లి ఇద్దరం లైన్ లో నిలబడి తీసుకున్నాం. ఆ దర్శనంలో స్వామి వారిని కొంచెం కొంచెం చూడడం వీలవుతుంది అని అలా మొత్తం జర్నీలో స్వామి వారిని 15 నిమిషాలు పాటు చూశాను.
గతంలో 300 రూపాయల టికెట్ తో సర్వ దర్శనంలో మూడు సెకన్లు, ఐదు సెకన్లు మాత్రమే చూశాను. ఇప్పుడు పదమూడేళ్ల తర్వాత స్వామి వారిని అంతసేపు అందులోని చాలా దగ్గర చూడడంతో మర్చిపోలేకపోయాను. అద్రుష్టంగా భావించా. ఆ వార్త అది మిస్ లీడ్ అయ్యింది. ఇది కేవలం తనకనే కాదు ఎవరైనా సరే శ్రీవాణి దర్శనం టికెట్ తీసుకున్నా కూడా వారికీ ఈ విధంగానే జరుగుతుంది అని వివరించింది.