Salman khan: సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార యాక్షన్ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభం
Dil Raju Welcoming Salman khan
వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న పేరు పెట్టని యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ #SVC63 చిత్రీకరణ ముంబైలో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంతో సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార తొలిసారిగా తెరపై జతకడుతున్నారు. ఈద్ 2027 విడుదలకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ హై-ఆక్టేన్ మాస్ ఎంటర్టైనర్గా దీనిని ప్రచారం చేస్తున్నారు.
నిర్మాణ సంస్థ ఈ ఉత్సాహభరితమైన ప్రారంభానికి సంబంధించిన ఒక వీడియోను పంచుకుంది. దర్శకుడు దీనిని చిరస్మరణీయమైన ఆరంభంగా అభివర్ణించగా, సల్మాన్ పదునైన లుక్ను అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే, ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ట్రెండ్లు, తక్కువ సమయంపై కొందరు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నల్లటి కారులో సల్మాన్ సెట్ లోకి రాగానే దిల్ రాజు, దర్శకుడు వంశీ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఇక నయనతార కారులో రాగానే నల్లటి డ్రెస్ తో వున్న ఆమె వెంటనే కార్ వాన్ లోకి వెళ్ళింది. అనంతరం వారంతా పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.