Ilaiyaraaja : ఇళయరాజా సంగీతంతో మంజనతి షూటింగ్ ప్రారంభం
Ilaiyaraaja, Mari Selvaraj, Kathir, Priyanka Mohan, Kayadu Lohar, Vidhu, and Poornima Ravi.
దర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్ తన రాబోయే తమిళ చిత్రం 'మంజనతి' షూటింగ్ను ఈ రోజు తేనిలో సాంప్రదాయ పూజతో ప్రారంభించారు; దీనితో 40 రోజుల పాటు సాగే షూటింగ్ షెడ్యూల్ మొదలైంది. మహిళల భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం; ఆయనతో దర్శకుడికి ఇదే తొలి కలయిక.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన నటీనటులు కతిర్, ప్రియాంక మోహన్, కాయదు లోహర్, విధు మరియు పూర్ణిమ రవి పాల్గొన్నారు; చిత్ర బృందం దీనికి సంబంధించిన గ్రూప్ ఫోటోలు మరియు పోస్టర్లను ఆన్లైన్లో పంచుకుంది. 2027 ప్రారంభంలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసే లక్ష్యంతో షూటింగ్ సాగుతోంది.
ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో కూడా విడుదలచేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా ఈ సినిమాను విడుదలచేయనుంది.