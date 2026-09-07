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  4. Shooting for 'Manjummel Boys' begins with Ilaiyaraaja's music.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (15:36 IST)

Ilaiyaraaja : ఇళయరాజా సంగీతంతో మంజనతి షూటింగ్ ప్రారంభం

Ilaiyaraaja, Mari Selvaraj, Kathir, Priyanka Mohan, Kayadu Lohar, Vidhu, and Poornima Ravi.
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (15:36 IST)
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Ilaiyaraaja, Mari Selvaraj, Kathir, Priyanka Mohan, Kayadu Lohar, Vidhu, and Poornima Ravi.
దర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్ తన రాబోయే తమిళ చిత్రం 'మంజనతి' షూటింగ్‌ను ఈ రోజు తేనిలో సాంప్రదాయ పూజతో ప్రారంభించారు; దీనితో 40 రోజుల పాటు సాగే షూటింగ్ షెడ్యూల్ మొదలైంది. మహిళల భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం; ఆయనతో దర్శకుడికి ఇదే తొలి కలయిక. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన నటీనటులు కతిర్, ప్రియాంక మోహన్, కాయదు లోహర్, విధు మరియు పూర్ణిమ రవి పాల్గొన్నారు; చిత్ర బృందం దీనికి సంబంధించిన గ్రూప్ ఫోటోలు మరియు పోస్టర్లను ఆన్‌లైన్‌లో పంచుకుంది. 2027 ప్రారంభంలో ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసే లక్ష్యంతో షూటింగ్ సాగుతోంది.
 
ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో  కూడా విడుదలచేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా ఈ సినిమాను విడుదలచేయనుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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