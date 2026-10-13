Shivaji : శివాజీ నటిస్తున్న వర్కింగ్ టైటిల్ M3 చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి
శివాజీ ప్రధాన పాత్రలో STBL సినిమాస్ నిర్మాణ సంస్థ తొలి చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. రవికృష్ణ, కసిరెడ్డి, భరణ్, ఖుష్బూ, రాధ్య, మౌనిక కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వర్కింగ్ టైటిల్ ‘M3’. 72 రోజుల పాటు సాగిన షూటింగ్ను చిత్ర యూనిట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
Shivaji new look
షూటింగ్ పూర్తయిన సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఈ పోస్టర్లో శివాజీ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో హుందాగా కనిపించారు. శివాజీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోందన్న ఆసక్తిని ఈ లుక్ మరింత పెంచుతోంది.
STBL Cinemas సంస్థ ద్వారా బాలాజీ V.R. దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మంచి యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించారు.
కుటుంబ కథా చిత్రాలు తగ్గుతున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో, కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి చూసి ఆనందించేలా, మంచి సందేశంతో పాటు ఆద్యంతం నవ్వులు పూయించే విధంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె. పోతునూరి సంగీతం అందిస్తునారు. వెంకట్ డీవోపీ గా పని చేస్తున్నారు. అశోక్ వడ్లమూడి, భాను మొగలిపువ్వు మాటలు అందిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాను డిసెంబర్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.