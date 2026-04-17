Venky: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్
Adarsha Kutumbam Shooting set lo Venkatesh, Trivikram Srinivas
వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్ గురించి చిత్ర టీమ్ ఓ ఫొటోను విడుదల చేసింది. రైల్వేస్టేషన్ సెట్లో వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లు మాట్లాడుతూ కనిపించే ఫోటో అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో, మసక వెలుతురులో ఉన్న ఏసీ టూ-టైర్ రైలు సెట్ మధ్యలో ఈ తండ్రీకొడుకులు మాట్లాడుకుంటున్న ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఇక్కడే వెంకటేష్, ఇతర నటీనటులతో కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. 62 ఏళ్ల స్టార్, 54 ఏళ్ల దర్శకుడు తొలిసారిగా జతకడుతున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 10, 2025న ప్రారంభమైంది. ఇందులో శ్రీనిధి శెట్టి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. త్వరలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం, మాస్ అప్పీల్తో నిండిన ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాగా నిలుస్తుందని హామీ ఇస్తోంది. నిర్మాత S. రాధా కృష్ణ సారథ్యంలో, హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతంతో ఏదో విశేషమైన దానిని రూపొందిస్తున్న 'సదాబహార్ విక్టరీ ద్వయం'ను అభిమానులు ఘనంగా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.