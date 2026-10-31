బాలీవుడ్లో విషాదం : బాత్రూమ్లో కాలుజారిపడి దర్శకుడు మృతి
బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమలో ఒక విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బాత్రూమ్లో కాలుజారి పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆయన పేరు సంజయ్ గుప్తా. మరో దర్శకుడు అశోక్ పండిట్ కూడా ఈ మరణ వార్తను ధృవీకరించారు. బాత్రూమ్లో కాలు జారిపడటంతో తలకు బలమైన గాయం కావడంతో ఆయన మృతి చెందారని ఇన్స్టా వేదికగా పేర్కొన్నారు. సంజయ్ గుప్తా మృతి సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటని పలువురు సినీ ప్రముఖులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు
గత 1994లో ఆదిత్యం పంచోలీ, సంజయ్ దత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'ఆతిష్ ఫీల్ ది ఫైర్' సినిమాతో సంజయ్ గుప్తా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 'రామ్ శాస్త్ర', 'ఖౌఫ్', 'జంగ్' చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు రచయితగా, నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. 'కాంటే', 'కాబిల్', 'షూటౌట్ ఎట్ వడాలా' వంటి చిత్రాలతో ఆయనకు మంచి పేరు వచ్చింది.
సంజయ్ దత్తో ఆయనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. వీరిద్దరి కలయికలో 'కాంట్', 'ముసాఫిర్ జిందా', 'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్వాలా' వంటి చిత్రాలు వచ్చాయి. జిందా దక్షిణ కొరియా సినిమా 'ఓల్డ్ బాయ్'కు అధికారి రీమేక్. 'షూటౌట్ ఎట్ లోఖండ్వాలా', 'దస్ కహానియాన్' చిత్రాలను నిర్మించిన ఆయన.. 'షూటౌట్ ఎట్ వడాలా 'చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఆయన చివరి చిత్రం ది మిరాండ్ బ్రదర్స్. ఈ చిత్రం గత 2025లో విడుదలైంద. హార్ష వర్ధన్ రాణే, మీజాన్ జాఫ్రీ నటించిన ఈ సినిమాకు సంజయ్ గుప్తా దర్శకుడు.