లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీలో లైవ్ లీగా చూపించారు : అనిల్ రావిపూడి
Anil Ravipudi, bunny vas and team
"90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ మౌళి తనుజ్, "అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు" మూవీతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యంగ్ హీరోయిన్ శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ "లిటిల్ హార్ట్స్". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ "లిటిల్ హార్ట్స్" మూవీకి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా కంటెంట్ నచ్చి నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి సెప్టెంబర్ 12న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ ను బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు.
డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, టీనేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో మూవీ చాలా బాగుంటుంది కదా అని డిస్కషన్ చేస్తున్న టైమ్ లో "లిటిల్ హార్ట్స్" టీజర్ నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఈ టీజర్ లో చూపించినట్లు గల్లీలో కొట్లాటలు, ఇంట్లో పేరెంట్స్ తో చివాట్లు, అమ్మాయి చుట్టూ చక్కర్లు, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ టెన్షన్స్..ఇవన్నీ లైవ్ లీగా అనిపించాయి. టీజర్ నాకు బాగా నచ్చింది. కామెడీ మూవీని థియేటర్స్ లో చూస్తే ఆ వైబ్ అలా అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. నా మూవీస్ ద్వారా నేనది ఎక్సిపీరియన్స్ చేశాను.
లిటిల్ హార్ట్స్ అనేది మంచి టైటిల్, ప్రేమించుకుందాం రా సినిమాలో వెంకటేష్ గారు గుర్తొచ్చారు. అంత కనెక్ట్ అయ్యేలా టైటిల్ ఉంది. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" చూసినప్పుడు ఆదిత్య హాసన్ తో మాట్లాడాను. హెల్దీ, టిపికల్ కామెడీ టైమింగ్ తో ఆ సిరీస్ చేశారు. జంధ్యాల గారి స్టైల్ లో మమ్మల్ని ఇన్స్ పైర్ చేసేలా ఆ సిరీస్ రూపొందించాడు. "లిటిల్ హార్ట్స్" లాంటి కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆదిత్యకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ టేకింగ్, స్టైల్, టైమింగ్ చాలా బాగుంది. ఆయనకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా.
శివానీ బిజీ హీరోయిన్ అవుతోంది. రాజీవ్ గారు ఈ అల్లరి కొడుకును భరించే తండ్రిగా ఆకట్టుకునేలా నటించారు. ఈటీవీ విన్ సాయి, నితిన్ కు నా అభినందనలు, మంచి కంటెంట్ తీసుకొస్తున్నారు. మంచి కంటెంట్ థియేటర్స్ లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు వీలైనన్ని ఎక్కువ మూవీస్ థియేటర్స్ కు తీసుకురావాలని కోరుతున్నా. వంశీ గారికి, బన్నీవాస్ గారికి కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా, వాళ్లు ఈ మూవీతో హిట్ కొట్టినట్లే. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ - మా "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమా టీజర్ లాంఛ్ చేసేందుకు వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి గారికి థ్యాంక్స్. ఆయన మంచి సినిమాలు చేయడమే కాదు అందరికీ రీచ్ అయ్యోలా ఎలా ప్రమోట్ చేయాలో చేసి చూపించారు. "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమా చూసి మీరంతా థియేటర్స్ లో కడుపునొప్పి పుట్టేలా నవ్వితే వాళ్లకు కడుపునొప్పి తగ్గేందుకు మెడిసిన్స్ ఫ్రీగా ఇస్తాం. సెప్టెంబర్ 12న మా మూవీని థియేటర్స్ లో తప్పకుండా చూడండి. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ - అనిల్ రావిపూడి గారి సినిమాలు చూసి బయటకు హ్యాపీగా వస్తాం. ఆయనలోని పాజిటివ్ ఎనర్జీనే మనందరికీ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. అందుకే ఆయనను నా మూవీస్ ప్రమోషన్స్ లో ఎక్కడైనా ఒక దగ్గరైనా వచ్చేలా చూసుకుంటా. అనిల్ గారి సినిమాలన్నీ మనకు స్ట్రెస్ బస్టర్స్. ఆయనను "లిటిల్ హార్ట్స్" టీజర్ కోసం అడిగినప్పుడు తప్పకుండా వస్తానని అన్నారు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నా ఆయన మా ఈవెంట్ కు రావడం హ్యాపీగా ఉంది. "లిటిల్ హార్ట్స్" సినిమాను ఇప్పటికి మూడుసార్లు చూశాను. మిమ్మల్ని థియేటర్స్ లో నవ్వించడంలో ఎక్కడా ఫెయిల్ కాదు. ఇంటర్ చదివిన పిల్లలు ఉన్న ప్రతి పేరెంట్ చూడాల్సిన చిత్రమిది. మీ పిల్లాడు బయట ఏం చేస్తున్నాడో మా మూవీలో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. అన్నారు.