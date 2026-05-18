Shraddha Das: మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్గా శ్రద్ధాదాస్‘త్రికాల సిద్దమైంది
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందిన మైథలాజికల్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ ‘త్రికాల’ మే 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. హీరోయిన్ శ్రద్ధదాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ ఫేమ్ మహేంద్రన్, అజయ్, సీనియర్ నటి ఆమని కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి మణి తెల్లగూటి కథ, దర్శకత్వం వహించగా, రాధిక–శ్రీనివాస్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా నచ్చడంతో చాగంటి ప్రొడక్షన్ LLP ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నది.
Sradha Sas - Trikala
ఇటీవలి కాలంలో మైథలాజికల్ టచ్తో వచ్చిన థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుండటంతో ‘త్రికాల’పై కూడా ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన హైక్వాలిటీ VFX ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కానుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, ప్రచార చిత్రాలు, పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా మాస్టర్ మహేంద్రన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, అజయ్ పవర్ఫుల్ పాత్ర, శ్రద్ధాదాస్ కొత్త లుక్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి.
దర్శకుడు మణి తెల్లగూటి మాట్లాడుతూ…“ప్రపంచంపై చీకటి కమ్ముకున్న సమయంలో వెలుగుగా అవతరించే శక్తి చుట్టూ ‘త్రికాల’ కథ తిరుగుతుంది. భారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న కొన్ని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో మిళితం చేసి తెరకెక్కించాం. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలకు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ప్రేక్షకులకు ‘త్రికాల’ ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది” అని తెలిపారు.
నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ, సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో, మైథలాజికల్ టచ్తో రూపొందిన ‘త్రికాల’ ప్రతి వర్గం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, ఆసక్తి.. వంటి అంశాలు కలిసిన ఈ కథ ప్రేక్షకులకు కొత్త ఫీలింగ్ ఇస్తుంది” అని పేర్కొన్నారు.
ఈ సినిమాకు హర్షవర్ధన్ రమేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అర్జున్ రెడ్డి , అనిమల్, స్పిరిట్ వంటి హిట్ సినిమాలకు మ్యూజిక్ అందించిన హర్షవర్ధన్ రమేశ్వర్.. ‘త్రికాల’కు కూడా మంచి మ్యూజిక్ అందించారు.
ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి నార్త్ ఇండియాలో కూడా మంచి బిజినెస్ జరిగింది. హిందీ శాటిలైట్ హక్కులతో పాటు డబ్బింగ్ రైట్స్ ఫ్యాన్స్ రేటుకు అమ్ముడుపోయింది.
నటీనటులు: శ్రద్ధదాస్ , మాస్టర్ మహేంద్రన్, అజయ్, ఆమని, సాహితి అవంచ, ప్రభాకర్, అంబటి అర్జున్, రౌడీ రోహిణి తదితరులు.
జనాభా ఒక ఆస్తి-భారం కాదు: చంద్రబాబు మూడు, నాలుగు సంతానికి ప్రోత్సాహాకాలు ఎందుకంటే?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మూడు, నాలుగవ సంతానానికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో తగ్గుతున్న మొత్తం జననాల రేటు (టీఎఫ్ఆర్)పై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఏపీ సీఎం బాబు ఈ ప్రకటన చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, మూడవ సంతానానికి రూ.30,000, నాలుగవ సంతానానికి రూ.40,000 ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ప్రకటించారు. 1995 నుంచి 2004 మధ్య ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు జనాభా నియంత్రణకు గట్టి మద్దతుదారుగా ఉన్న ఈ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, ఇప్పుడు జనాభా ఒక ఆస్తి కానీ భారం కాదని నమ్ముతున్నారు.
ఈ కట్టె కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ : నటుడు తనీష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ను సినీ నటుడు తనీష్ అల్లాడి మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసులో కలుసుకున్నారు. మర్యాదపూర్వకంగా ఈ భేటీ జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేనలో చురుకుగా పని చేస్తున్న తనీష్... జనసేన సాధక్ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు మంగళగిరికి వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ అధినేతతో ఆయన సమావేశమయ్యారు.
Put Chutney యూ ట్యూబర్ నుంచి విజయ్ కేబినెట్లో విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాజ్ మోహన్
Put Chutney, అతడు ఓ యూట్యూబర్గా తమిళనాడులో చాలామందికి తెలుసు. టీవీకే పార్టీ నుంచి విజయం సాధించిన Put Chutney రాజ్మోహన్ ఏకంగా తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కేబినెట్లో పాఠశాల విద్య, తమిళ అభివృద్ధి, సమాచార, ప్రచార శాఖ, చలనచిత్ర సాంకేతికత- సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రిగా నియమించారు. దీనితో తమిళనాడులో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంచలనాల కోసం విజయ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటే మరికొందరు ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ ను మంత్రులుగా చూడటం ఆనందంగా వుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
వట సావిత్ర వ్రతం నాడు దీపాలు వెలిగిస్తుండగా మర్రిచెట్టుకు అంటుకున్న నిప్పు, వీడియో
బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం... మర్రిచెట్టు భక్తులు చేసిన పొరపాటు వల్ల కాలిపోయింది. వట సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పెద్దఎత్తున భక్తులు వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం వద్దకు వచ్చి పూజలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వారు చెట్టు మొదల్లో దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా వెలిగిస్తుండగా చెట్టుకు చుట్టి వున్న దారాలకు నిప్పు అంటుకుంది. వెంటనే ఆ మంటలు కాస్తా చెట్టుకు వ్యాపించాయి. దీనితో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు, కర్పూర హారతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ అనర్థం చోటుచేసుకున్నది భక్తులు తెలిపారు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందా? ప్రభుత్వ వివరణ ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగ రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా, సంస్థలో కొత్తగా వందల సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు పరం చేయనున్నారనే వార్తలకు ఇలాంటి చర్యలు మరింత ఊతమిస్తున్నాయి.
మామిడి పండ్లు తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండి
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వుందా, ఇలా వదిలించుకోవచ్చు
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
మీ చాయ్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీ కల్తీపై అవగాహన కల్పిస్తోన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
వాతావరణ మార్పులు, ప్రజల నేత్ర ఆరోగ్యం: తలెత్తుతున్న ఆందోళనలు
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
మితిమీరి గోధుమ రోటీలను తింటే ఏమవుతుంది?
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.