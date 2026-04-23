MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు అగధ లో‘సింహా’ గా శ్రవణ్ రెడ్డి
ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతోన్న మిస్టికల్ డివైన్ థ్రిల్లర్ ‘అగధ'. శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై కాశీ విశాలాక్షి బలుసు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్ల నటించారు. ఆమె పాత్ర ను ఇటీవలే రివీల్ చేశారు. ఈసారి ఇందులో కీలకమైన సింహా పాత్ర ను విడుదల చేశారు. తాజా పోస్టర్లో శ్రవణ్ రెడ్డి ‘సింహ’గా కనిపిస్తున్నారు. 'డర్టీ హరి' చిత్రంతో శ్రవణ్ రెడ్డి ని తెలుగు చిత్రసీమకు ఎంఎస్ రాజే పరిచయం చేశారు.
చీకటి, పొగతో నిండిన నేపథ్యంలో, శ్రవణ్ రెడ్డి చేతిలో మండుతున్న కాగడాను పట్టుకుని ఉండగా, ఆ చీకటిని చీల్చుకుంటూ వస్తున్న ఏకైక కాంతి మూలం దాని జ్వాల మాత్రమే అని ఈ పోస్టర్ చిత్రీకరిస్తుంది. అతని తీవ్రమైన చూపు, అప్రమత్తమైన భంగిమ, మరియు నాటకీయమైన లైటింగ్ చూస్తే, సింహ భయం, రహస్యం, మరియు తెలియని శక్తుల మధ్య ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తి అని సూచిస్తున్నాయి. అతని చుట్టూ ఉన్న నీడలు మరియు అతను మోస్తున్న ప్రచండ జ్వాల, అతని పాత్ర ఒక ప్రమాదకరమైన మార్గంలో ఉందని, బహుశా సత్యాన్ని అన్వేషిస్తున్నాడని లేదా మానవ అవగాహనకు మించిన దేనినో ఎదుర్కొంటున్నాడని సూచిస్తున్నాయి.
పోస్టర్ డిజైన్, ముందుగా నెలకొల్పిన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని కొనసాగిస్తూ, పైన అగ్నిగోళాకారంలో ఉన్న 'అగధ' టైటిల్తో పాటు సస్పెన్స్ మరియు ఆధ్యాత్మిక ఉద్రిక్తతతో నిండిన వాతావరణాన్ని చూపిస్తుంది. సింహా యొక్క కఠినమైన రూపం మరియు దృఢమైన హావభావాలు, కథలోని దైవిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అంశాల చుట్టూ ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషిస్తాడని సూచిస్తున్నాయి.
85 రోజుల షూటింగ్, విస్తృతమైన సెట్ వర్క్, మరియు దాదాపు 45 నిమిషాల వి.ఎఫ్.ఎక్స్ (VFX) తో, 'అగధ' ఒక ప్రత్యేకమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందిస్తుందని ఎంఎస్ రాజు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెబుతున్నారు. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది.