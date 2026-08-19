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  4. Shravan Reddy is surprising everyone by playing both the hero and the anti-hero in Agadha
Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (17:45 IST)

Shravan Reddy: అగధ లో హీరోగా, యాంటీ హీరోగా సర్‌ప్రైజ్ చేస్తున్న శ్రవణ్ రెడ్డి

hravan Reddy as hero and anti-hero
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:45 IST)
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hravan Reddy as hero and anti-hero
‘అగధ’ రెగ్యులర్‌గా వచ్చి వెళ్లిపోయే సినిమాలకు, ముఖ్యంగా హారర్ జానర్‌లో మనం చూసే చిత్రాలకు చాలా భిన్నమైన సినిమా. నిజానికి దీన్ని కేవలం ‘హారర్ సినిమా’ అని పిలవడం కూడా ఈ సినిమాకు న్యాయం చేయకపోవచ్చు. మిస్టిసిజం, సూపర్‌నేచురల్ అంశాలతో అల్లుకున్న ఒక atmospheric thriller ఇది. దానికి తోడు నటీనటుల అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్సెస్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి.
 
 
ఇందులో శ్రవణ్ రెడ్డి పోషించిన పాత్రలో చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి. మొదట్లో చాలా సహజంగా, మనకు తెలిసిన వ్యక్తిలా కనిపించే ఆ పాత్ర, కథ ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఒక్కో కొత్త కోణాన్ని బయటపెడుతుంది. ఆ మార్పులను శ్రవణ్ చాలా సునాయాసంగా తన నటనలో తీసుకొచ్చాడు. ముఖ్యంగా అతని పెర్ఫార్మెన్స్‌లో ఒక రకమైన unsettling quality ఉంటుంది — అది కావాలని భయపెట్టడం వల్ల కాదు; ఆ పాత్రను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాం అనుకునే అవకాశాన్ని అతను ప్రేక్షకుడికి ఇవ్వకపోవడం వల్ల.
 
పాజిటివ్, నెగటివ్ షేడ్స్ మధ్య ఉండే ఆ క్లిష్టమైన grey zone‌ను శ్రవణ్ ఎంతో సమర్థంగా పట్టుకున్నాడు. అతను ఏమీ చేయకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న క్షణాల్లో కూడా, ఆ పాత్రలో ఇంకేదో దాగి ఉందనే భావన మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. సినిమా మొదట్లో మనం చూసిన పాత్రను, చివరికి పూర్తిగా మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాడు. చాలా controlled, assured performance ఇది — సినిమా end credits పూర్తయ్యాక కూడా మనతో ఉండిపోయే నటన
 
‘అగాధ’ రెగ్యులర్‌గా వచ్చి వెళ్లిపోయే సినిమాలకు, ముఖ్యంగా హారర్ జానర్‌లో మనం చూసే చిత్రాలకు చాలా భిన్నమైన సినిమా. నిజానికి దీన్ని కేవలం ‘హారర్ సినిమా’ అని పిలవడం కూడా ఈ సినిమాకు న్యాయం చేయకపోవచ్చు.  మిస్టిసిజం, సూపర్‌నేచురల్ అంశాలతో అల్లుకున్న ఒక atmospheric thriller ఇది. దానికి తోడు నటీనటుల అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్సెస్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి.
 
ఇందులో శ్రవణ్ రెడ్డి పోషించిన పాత్రలో చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి. మొదట్లో చాలా సహజంగా, మనకు తెలిసిన వ్యక్తిలా కనిపించే ఆ పాత్ర, కథ ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఒక్కో కొత్త కోణాన్ని బయటపెడుతుంది. ఆ మార్పులను శ్రవణ్ చాలా సునాయాసంగా తన నటనలో తీసుకొచ్చాడు. ముఖ్యంగా అతని పెర్ఫార్మెన్స్‌లో ఒక రకమైన unsettling quality ఉంటుంది — అది కావాలని భయపెట్టడం వల్ల కాదు; ఆ పాత్రను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాం అనుకునే అవకాశాన్ని అతను ప్రేక్షకుడికి ఇవ్వకపోవడం వల్ల.
 
పాజిటివ్, నెగటివ్ షేడ్స్ మధ్య ఉండే ఆ క్లిష్టమైన grey zone‌ను శ్రవణ్ ఎంతో సమర్థంగా పట్టుకున్నాడు. అతను ఏమీ చేయకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న క్షణాల్లో కూడా, ఆ పాత్రలో ఇంకేదో దాగి ఉందనే భావన మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. సినిమా మొదట్లో మనం చూసిన పాత్రను, చివరికి పూర్తిగా మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాడు. చాలా controlled, assured performance ఇది — సినిమా end credits పూర్తయ్యాక కూడా మనతో ఉండిపోయే నటన
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దేవీ
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