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రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Ramya Krishnan_Shruthi
వృత్తిపరంగా చూస్తే, శృతి ఇటీవల రామ్ చరణ్ సినిమా 'పెద్ది'లో ఒక ప్రత్యేక పాటలో కనిపించారు. మరోవైపు, రమ్యకృష్ణ తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ 'క్వీన్' కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. రతన్ రిషి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం మహిళా ప్రధానమైన కథాంశంతో రూపొందుతోంది. ఇందులో ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మీ ప్రణతి పాత్రను పోషించనున్నారు.
#RamyaKrishna never eats airplane food—she always carries her own meals! ???? That’s a fun fact revealed by #ShrutiHaasan. ❤️— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) July 12, 2026
Now all we need is to see these two incredible actresses together in one film! ????????@shrutihaasan #Tollywood #Kollywood #IndianCinema pic.twitter.com/O7fN0lBku7
భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో బోయ్తో పోలిక, బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి నాగార్జున యాదవ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసిపి అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ను బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై నాగార్జున చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దీనితో తెలంగాణ పోలీసులు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున యాదవ్ ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసారు. అనంతరం అతడిని తెలంగాణలోని బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇటీవల ఓ టీవీ డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ... రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో డెలివరీ బోయ్తో పోల్చారు. దాంతో టీవీ డిబేట్ వ్యాఖ్యాత... మీరలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడకూడదు అనడంతో... సారీ అండి.
ఏలేరు జలాశయంపై ఎల్ నినో ప్రభావం.. నీళ్ల కోసం వేచి చూస్తున్న రైతులు
వర్షాభావం కారణంగా ఏలేరు జలాశయం దాని పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు నిండకపోవడంతో, ఈ ప్రాజెక్టుపై ఎల్ నినో ప్రభావం పడింది. నీటి కొరత దృష్ట్యా, ఈసారి వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది రైతులు వరి పంటనే సాగు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఆయకట్టు 60,000 ఎకరాలకు విస్తరించి ఉంది.
రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు... హైదరాబాద్లో రాపిడో రైడర్కు వేధింపులు.. (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతి ర్యాపిడో డ్రైవర్ను వేధించారు. రైడర్కు ఇవ్వాల్సిన రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. పైగా, రైడర్కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ ఆ మహిళ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ రైడర్... మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్లో రికార్డు చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా పారిపోతుండటంతో మహిళను వెంబడిస్తూ, పోలీస్ స్టేషన్కు రావాలంటూ రైడర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సంఘటనపై రైడర్ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మహిళ ప్రవర్తనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైవేపై నిలిచి వున్న లారీ.. నిద్రిస్తున్న డ్రైవర్.. 350 లీటర్ల డీజిల్ గోవిందా
కోదాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హైవేపై లారీని నిలిచి వుంచి డ్రైవర్ నిద్రిస్తుండగా, గుర్తు తెలియని దుండగులు దాదాపు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దోచుకున్నారు. దుర్గా హోటల్ సమీపంలో లారీని నిలిపి ఉంచినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. బాధితుడి కథనం ప్రకారం, దుండగులు ఇనుప రాడ్లను ఉపయోగించి లారీ డీజిల్ ట్యాంక్ను పగలగొట్టి, సుమారు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దొంగిలించారు. అపహరించిన డీజిల్ను AP30A1377 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కలిగిన కారులో దాచి ఉంచారని డ్రైవర్ ఆరోపించారు.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.