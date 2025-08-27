Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్
సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కమల్ అపర్ణ సేన్ పట్ల అభిమానంతో అలా చేశాడని. ఆ నటిని ఆకట్టుకోవడానికి ఆ చిత్రంలో రాణి ముఖర్జీ పాత్రకు "అపర్ణ" అని పేరు పెట్టానని శ్రుతి పంచుకున్నారు. ఆ సమయంలో, కమల్ అపర్ణ సేన్ను ఎంతగానో ఇష్టపడ్డాడు. ఈ అభిమానం ఆ పాత్రకు ఆమె పేరు పెట్టడం ద్వారా తెలిసింది.
అపర్ణ సేన్ బెంగాలీ సినిమాలో ప్రముఖ నటి, దర్శకురాలు, రచయిత్రి. ఆమె తొమ్మిది జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను గెలుచుకుంది. నటి కొంకోన సేన్ శర్మ తల్లి కూడా. బసంత బిలాప్ (1973). మేమ్సాహెబ్ (1972) వంటి చిత్రాలలో నటించినందుకు ఆమె గుర్తుండిపోతుంది.
దర్శకురాలిగా, ఆమె ప్రశంసలు పొందిన రచనలు 36 చౌరంగీ లేన్ (1981). గోయ్నార్ బక్షో (2013). హే రామ్ను కమల్ హాసన్ స్వయంగా రచించి, దర్శకత్వం వహించి, నిర్మించి, ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
ఆ పాత్రకు అపర్ణ అని పేరు పెట్టడం ఆ ప్రముఖ నటిని గౌరవించే మార్గమని శ్రుతిహాసన్ చెప్పుకొచ్చింది. ఈ చిత్రం గాంధీ సంబంధిత సంఘటనల చిత్రీకరణకు వివాదాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది.